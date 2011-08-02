T24 LogoT24 Logo
Gündem

Emekli Tuğgeneral İlter canlı yayında çıldırdı

Agresif tavırlarıyla tanınan Emekli Tuğgeneral Ramiz İlter, canlı yayında Akşam gazetesi yazarı Nagehan Alçı'nın "Bugün Ramiz İlker bir PKK’lı gibi konuşuyor&#

02 Ağustos 2011 03:00

T24 - Agresif tavırlarıyla tanınan Emekli Tuğgeneral Ramiz İlter, canlı yayında Akşam gazetesi yazarı Nagehan Alçı'nın "Bugün Ramiz İlker bir PKK’lı gibi konuşuyor" sözleri üzerine çileden çıktı. İlter, Alçı'ya elinde bulunan kalemi fırlatmak istedi. Elindeki kalemi işaret ederek “Bana bak şunu kafana geçiririm” diyen Ramiz İlker “Kendine gel, PKK’lı sensin lan. Yağcı sensin, yalaka, çalaka gazeteci. Söylediğine dikkat et.” diyerek ardı ardına hakaretler yağdırdı.


VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ


Beyaz Tv ekranlarında Latif Şimşek'in modere edip, Nagehan Alçı'nın yorumcu olarak katıldığı 'Med-Cezir'in bu haftaki konuğu “Jetci Ramiz” lakabıyla tanınan Emekli Tuğgeneral Ramiz İlker'di.


Program konuğu emekli paşa Ramiz İlker, konu da TSK, darbe ve PKK ile mücadele olunca, Jetçi Ramiz Paşa’nın alışılagelmiş agresif program tarzı yine devreye girdi.


Agresif tavırları ile tanınan emekli paşa canlı yayında karşısında tartıştığı kişini bayan olduğunu unutunca, çizmeyi aştı. Nagehan Alçı’nın “Bugün Ramiz İlker bir PKK’lı gibi konuşuyor” sözlerine sinirlenen, emekli paşa Ramiz İlker adeta çileden çıktı.


Bu sözler üzerine Akşam gazetesi yazarı Nagehan Alçı’ya hakaretler yağdıran Ramiz Paşa, elinde bulunan kalemi de Nagehan Alçı’ya fırlatmak istedi. Elindeki kalemi işaret ederek “Bana bak şunu kafana geçiririm” diyen Ramiz İlker “Kendine gel, PKK’lı sensin lan. Yağcı sensin, yalaka, çalaka gazeteci. Söylediğine dikkat et.” diyerek ardı ardına hakaretler yağdırdı.


Moderatör Latif Şimşek araya girerek Ramiz İlker’din Nagehan’ın söylediklerine saygı duymasını istedi “Herkes herkese saygı duyacak” dedi.


Nagehan Alçı ise Ramiz İlker’in sıkıyönetim isteğinin PKK’nın ekmeğine yağ sürdüğünü ve bunun PKK’nın istediği bir önlem olduğunu söyledi. Program boyunca Jetci Ramiz Paşa ile Nagehan Alçı arasında çok sert tartışmalar yaşandı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24