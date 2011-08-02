Emekli Tuğgeneral İlter canlı yayında çıldırdı

T24 - Agresif tavırlarıyla tanınan Emekli Tuğgeneral Ramiz İlter, canlı yayında Akşam gazetesi yazarı Nagehan Alçı'nın "Bugün Ramiz İlker bir PKK’lı gibi konuşuyor" sözleri üzerine çileden çıktı. İlter, Alçı'ya elinde bulunan kalemi fırlatmak istedi. Elindeki kalemi işaret ederek “Bana bak şunu kafana geçiririm” diyen Ramiz İlker “Kendine gel, PKK’lı sensin lan. Yağcı sensin, yalaka, çalaka gazeteci. Söylediğine dikkat et.” diyerek ardı ardına hakaretler yağdırdı.





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Beyaz Tv ekranlarında Latif Şimşek'in modere edip, Nagehan Alçı'nın yorumcu olarak katıldığı 'Med-Cezir'in bu haftaki konuğu “Jetci Ramiz” lakabıyla tanınan Emekli Tuğgeneral Ramiz İlker'di.



Program konuğu emekli paşa Ramiz İlker, konu da TSK, darbe ve PKK ile mücadele olunca, Jetçi Ramiz Paşa’nın alışılagelmiş agresif program tarzı yine devreye girdi.



Agresif tavırları ile tanınan emekli paşa canlı yayında karşısında tartıştığı kişini bayan olduğunu unutunca, çizmeyi aştı. Nagehan Alçı’nın “Bugün Ramiz İlker bir PKK’lı gibi konuşuyor” sözlerine sinirlenen, emekli paşa Ramiz İlker adeta çileden çıktı.



Bu sözler üzerine Akşam gazetesi yazarı Nagehan Alçı’ya hakaretler yağdıran Ramiz Paşa, elinde bulunan kalemi de Nagehan Alçı’ya fırlatmak istedi. Elindeki kalemi işaret ederek “Bana bak şunu kafana geçiririm” diyen Ramiz İlker “Kendine gel, PKK’lı sensin lan. Yağcı sensin, yalaka, çalaka gazeteci. Söylediğine dikkat et.” diyerek ardı ardına hakaretler yağdırdı.



Moderatör Latif Şimşek araya girerek Ramiz İlker’din Nagehan’ın söylediklerine saygı duymasını istedi “Herkes herkese saygı duyacak” dedi.



Nagehan Alçı ise Ramiz İlker’in sıkıyönetim isteğinin PKK’nın ekmeğine yağ sürdüğünü ve bunun PKK’nın istediği bir önlem olduğunu söyledi. Program boyunca Jetci Ramiz Paşa ile Nagehan Alçı arasında çok sert tartışmalar yaşandı.





