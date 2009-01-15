Emekli Tuğgeneral Ersöz yakalandı

Zonguldak’tan Türkiye’ye girmiş

Darbe günlüklerinde adı geçti

Silopi kayıplarıyla anılıyor

İhbar edildi

Polisi görünce 'Kahretsin' dedi

Kıbrıs'a kaçacaktı

Parmak izleri ele verdi



Ergenekon soruşturması çerçevesinde aranan emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, geçtiğimiz yıl Temmuz ayındaki operasyonda gözaltına alınmadan önce Rusya’nın başkenti Moskova’ya kaçmıştı. Firari Tuğgeneral Ersöz, Ankara’da bugün sabah saatlerinde Kırşehir Alay Komutanlığı’nda görevli bir subayla Balgat 100. Yıl Hastanesi’ne geldi.Levent Ersöz’ün hastaneye Mehmet Orhan Gülcü ismiyle prostat ameliyatı olmak üzere yattığını belirleyen Ankara Terörle Mücadele ekipleri, sabah hastaneye gelen Ersöz’ü gözaltına aldı.Yapılan aramada Ersöz’ün üzerinde çok sayıda kimlik çıktı. Ersöz’ün hastaneye prostat tedavisi için geldiği öğrenildi.Ersöz, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından İstanbul’a gönderilecek.Levent Ersöz’ün Zonguldak’tan deniz yoluyla iki hafta önce Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi. Limandan kaçak olarak yurda giren Ersöz, Terörle Mücadele ekipleri tarafından teknik takibe alındı ve bu sabah Ankara’da yakalandı.Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, firari şüpheli emekli Tuğgeneral Levent Ersöz’ün yakalanmasını “Hiç kimse kanundan kaçamaz. Burası hukuk devleti” sözleriyle değerlendirdi.Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, Jandarma İstihbarat Başkanlığı görevini yürütmüştü. Dönemin Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur’a çok yakın çalıştığı biliniyordu. Darbe günlüklerinde adı geçmiş ve AKP’ye açılan kapatma davasında girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.Emekli Jandarma Albay Erdal Sarızeybek, emekliliğini ardından kaleme aldığı kitapta Levent Ersöz'ün yazılı olmayan talimatıyla Ankara'daki bazı üst düzey asker ve siyasilere ait telefonları dinlediğini açıkladı. Ersöz'ün adı albay olarak görev yaptığı dönemde Silopi kayıpları olayıyla da gündeme geldi.Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün sabah hastaneye muayene için geldiği ve kendisini tanıyan görevliler tarafından polise bilgi verildiği ileri sürüldü.Levent Ersöz, Bursa Jandarma Bölge Komutanlığı yapmış ve Bilecik'deki 2'nci Jandarma Er Eğitim Tugayı Komutanlığı görevindeyken emekliye ayrılmıştı.Ersöz hakkında, Jandarma eski Genel Komutanı Orgeneral Şener Eruygur, 1'inci Ordu eski Komutanı Hurşit Tolon, ATO Başkanı Sinan Aygün ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay'ın gözaltına alındığı 6'ncı dalga operasyonunda mahkeme tarafından 'yakalama' kararı çıkarılmıştı.Ersöz'ün operasyondan bir gün önce Rusya'ya kaçtığı belirlenmişti.Bu arada Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün yakalanmasıyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Emekli Tuğgeneral Ersöz, iki hafta önce Zonguldak Limanı’ndan Mehmet Orhan Gülcü sahte kimliği ile Türkiye'ye giriş yaptı. İddiaya göre kendisini Kırşehir Jandarma Alay Komutanlığı’nda görevli muazaf Astsubay Selim Gür karşıladı.Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün, Mehmet Orhan Gülcü kimliği ile 3- 4 gün sürecek ‘green light’ tedavisi için yatış işlemleri yapılırken, takipteki polisler operasyon için düğmeye bastı. Hastanenin çevresinde Özel Harekat Timleri kuşatırken, özel olarak görevlendirilen tim içeri girdi.Bir anda ‘Eller yukarı’ diyen polisleri karşqısında gören Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz şoke oldu ve başını ellerinin arasına koyarak ‘Kahretsin’ dedi. Polisler Emekli Tuğgeneral Ersöz'le birlikte yanındaki Astsubay Selim Gür ve yeğeni olduğu belirtilen Baran Kayral'ı da gözaltına aldı. Astsubay Gür, muvazzaf olduğu için askeri birimlere teslim edildi.Tuğgeneral Levent Ersöz’ün, hastanedeki tedavisinin ardından, Mersin üzerinden Kıbrıs’a gitmeyi planladığı iddia edildi.Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında Haziran sonunda düzenlenen operasyondan bir gün önce yurt dışına çıkan ve Rusya’da olduğu öne sürülen Ersöz’ün, Kasımda Türkiye’ye giriş yaptığı ve çeşitli illerde saklandığı öğrenildi.Ersöz’ün, rahatsızlığı nedeniyle tedavi için geldiği Balgat 100. Yıl Hastanesi’nde, görevlilerin ihbarı üzerine gelen terörle mücadele ekiplerine bir süre direndiği, kendisinin "Mehmet Orhan Gülcü" olduğunu belirterek, bu kişi adına düzenlenmiş ve üzerinde kendi resmi bulunan nüfus cüzdanını gösterdiği kaydedildi.Daha sonra parmak izinin alınarak kimliği kendisine ibraz edilen Ersöz’ün, bunun üzerine direnmekten vazgeçtiği ve polislerce gözaltına alındığı belirtildi.