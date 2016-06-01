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Emekli tuğamirale 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten 11 ay hapis cezası

Aydınlık gazetesinde yazısından dolayı ceza alan tuğamiral suçlamayı reddetti

01 Haziran 2016 14:42

Aydınlık gazetesinde 4 Mart 2015’te yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaretle suçlanan eski Deniz Harp Okulu Komutanı emekli Tuğamiral Türker Ertürk, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Hürriyet’ten Ayşegül Usta’nın haberine göre, İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada suçlamayı kabul etmeyen Ertürk, “Hakaret kastım yoktur. Mesleki terbiyem de buna izin vermez. 31 yıl ülkeme sadakatle hizmet etmiş bir asker, yurttaş ve gazeteci olarak ifade özgürlüğümü kullandım” dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Türker Ertürk’ü, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Ertürk’ün kişiliği, sosyoekonomik durumu, söz ve davranışları ile yargılama sürecindeki pişmanlığını dikkate alarak verilen hapis cezasını günlüğü 30 TL’den 10 bin 500 TL para cezasına çevirdi. Ertürk’ün onaylamaması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verildi.

 

 

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cumhurbaşkanına hakaretRecep Tayyip ErdoğanTürker ErtürkAydınlık Gazetesi

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