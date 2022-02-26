Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: ABD, AB ve Rusya arasındaki bu süreç yeni bir soğuk savaştır

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını “yeni bir soğuk savaş” olarak değerlendirdi. ABD'nin asıl planının ortaya çıktığını ifade eden Ertürk, “Amerika'nın amaçlarından biri de şu; Montrö'yü bir şekilde delmek. ABD daha önce Sovyetler Birliği'ne yaptığı gibi ‘uzun soluklu bir yıpratma savaşı’ istiyor” dedi.

“NATO'da olmamız, ülkemizin çıkarları hilafına hareket etmemizi gerektirmez. Rusya bizim yanı başımızdaki bir komşumuzdur, biz onunla ilişkilerimizi bozacak işlere girmememiz lazım” diyen Ertürk, şu eleştirileri getirdi:

“Türkiye ‘Ukrayna ile geliştirilen kriz, başlayan savaş benim Rusya ile kapışmama, cepheleşmeme neden olmamalı. Olacağı takdirde ben bunlara çekince koyacağım’ demeli ve aynı zamanda Montrö'ye bağlılığını, Türkiye'nin güvenliği için ne kadar önemli olduğunu NATO platformlarında anlatmalı. NATO'da kararlar oy birliği ile alınıyor, bizim şunu anlatmamız lazım; Ukrayna'nın NATO'ya alınmasının, bölgenin, Türkiye'nin ve Avrupa'nın güvenliğine zarar getireceğini anlatmamız lazım ama iktidar bugüne kadar yanlış yaptı. Ukrayna'nın ve Gürcistan'ın NATO üyeliğini destekledi. Desteklememeli. Karadeniz'in rekabet denizi haline gelmesini engellemeli.”

“Bizim Rusya ile savaş durumumuz yok, o nedenle geçişlere müsaade etmemiz lazım”

Ertürk, daha önce “Rusya Ukrayna'ya müdahale ederse gerekeni yaparım” diyen Erdoğan’ın şimdi ne yapacağı konusunda şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu bir kışkırtma, diyor ki ‘Türkiye Boğazları kapatsın, Rus gemilerini geçirtmesin, biz de Rusya ile cepheleşelim.’ Bunu Amerika istiyor, bizim Rusya ile cepheleşmememiz lazım. Şu anda bizim Rusya ile savaş durumumuz yok, o nedenle geçişlere müsaade etmemiz lazım, şu ana kadar ediyoruz, bu rotada devam etmeliyiz.”

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