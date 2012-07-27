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Ekonomi

Bazı illerde emekli sayısı çalışan sayısını geçti

Eski adıyla SSK'lı yeni adıyla 4/A'lı çalışanlarda Sinop, Zonguldak ve Bartın'daki emekli sayısı, çalışan sayısından fazla çıktı

27 Temmuz 2012 15:35

Türkiye'de erken emeklilik, göç ve bazı kamu kuruluşlarındaki küçülme gibi etkenler nedeniyle 21 ilde emekli sayısı, çalışan sayısını geçti.

AA muhabirlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan derlediği bilgilere göre Bartın, Sinop ve Zonguldak'taki toplam aktif çalışan sayısı bu illerdeki emekli sayısının altında kaldı.

Sinop'ta kayıtlı 43 bin 468 çalışana karşılık, emekli sayısı 45 bin 598'i buldu. Bartın'da da 39 bin 684 çalışan varken, bu ildeki emekli sayısı 42 bin 789 kişi olarak kayıtlara geçti.

139 bin 540 çalışanın bulunduğu Zonguldak'ta ise emekli sayısı ise 146 bin 50 kişi. Konuyla ilgili konuşan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Uzmanı Onur Çağlar, çalışan sayısının artması için bölgede özel sektörün desteklenmesinin önemli olduğunu belirten Çağlar, nüfusun önemli bir bölümünün büyük şehirlere göç ettiğine de dikkati çekti. Çağlar, Kalkınma Ajansı olarak hibe desteği vererek bu durumu aşmaya çalıştıklarını ifade etti.

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