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EMEKLİ SAVCININ SIR ÖLÜMÜ İZMİR (A.A)

02 Nisan 2011 18:00

-EMEKLİ SAVCININ SIR ÖLÜMÜ İZMİR (A.A) - 02.04.2011 - İzmir'de intihar etmiş halde bulunan emekli DGM savcılarından Ahmet Birsen'in oğlu Özcan Birsen, ''İntiharın annemle ayrılmalarıyla bir bağlantısı yok. Neden olduğunu biz de bilmiyoruz'' dedi. AA muhabirinin görüştüğü avukat Özcan Birsen, olay karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirtti. Ahmet Birsen'in eşinden 5 yıl önce ayrıldığını belirten Özcan Birsen, ''İntiharının annemle ayrılmalarıyla bir ilgisi yok. Neden olduğunu biz de bilmiyoruz'' dedi. Özcan Birsen, konuyla ilgili başka bir açıklama yapmak istemediklerini söyledi. Emekli savcı Ahmet Birsen, Balçova-Narlıdere ilçeleri arasındaki otobanda yol kenarında park halindeki 35 AE 6400 plakalı otomobilde, sağ şakağından tabancayla kendini vurarak intihar etmiş halde bulunmuştu.  Eski Devlet Güvenlik Mahkemelerinde savcılık yapan Ahmet Birsen'in, emekli olmasının ardından Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde noterlik yaptığı, bir süre önce de eşinden boşandığı öğrenilmişti. Birsen, savcılık yaptığı dönemlerde, kamuoyunda ''Manisalı gençler'', ''Balina operasyonu'', ''Beyaz önlük'' ve Uşak Cezaevi olaylarıyla ilgili davalarda görev almıştı.

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