Emekli savcının 8 milyon lirasını dolandırdılar

Ankara'da kendilerini polis olarak tanıtan ve emlak çetesini çökerteceklerini söyleyen zanlılar, 75 yaşındaki emekli kadın savcıyı 8 milyon lira dolandırdı.

Suriyeliler üzerine kayıtlı cep telefonlarını kullanan dolandırıcılar, 75 yaşındaki emekli savcı Y.Ö'ye ulaşarak kendilerini polis olarak tanıttı. Şebekenin, "yasadışı satış yapan bir emlak çetesinin çökertilmesi için düzenlenen bir operasyona yardım etmesini" istediği yaşlı kadın, evinin satışına izin verdi.

hürriyet'in haberine göre; şebeke üyesi emlakçı, emekli savcının evini piyasa değerinin yarısına kısa sürede sattı. Operasyon kapsamında yeni zanlılara ulaştıklarını söyleyen dolandırıcılar, yaşlı kadının bir evi ile Gölbaşı'nda biri 8, diğeri 1 parsel olmak üzere toplam 9 parsel arsasını da aynı şekilde sattırdı.

8 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, emekli savcının 8 milyon lira değerindeki menkul ve gayrimenkullerinin satılmasına aracılık eden veya bunları değerinin altında satın alan 8 kişiyi operasyonla gözaltına aldı.

Bu kişilerden 6'sı, sorgularının ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, satışa aracılık ettiği belirlenen emlakçı M.T. ile kardeşi E.T, adliyeye sevk edildi. Şebekenin elebaşısı olduğu tespit edilen kişinin, firari olduğu ve yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.