Emekli Savcı Kayasu: Yeşil öldürüldü!

Emekli savcı Sacit Kayasu, 10 yıl önce İzmir'in Ödemiş ilçesinde görevliyken, işkence yapılmış ve kimliği tespit edilemeyen cesedin ‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım olduğunu öne sürdü.



7’nci Cumhurbaşkanı Kenan Evren hakkında, 2000 yılında ‘ihtilal yapıp Anayasa’yı ihlal ettiği’ gerekçesiyle idam cezası istemiyle düzenlediği iddianame ile kamuoyunda uzun süre adından bahsettiren emekli savcı Sacit Kayasu, İzmir'in Ödemiş ilçesinde 11 Eylül 1998'de bulunan bir erkek cesedinin ‘Yeşil’ olarak tanınan Mahmut Yıldırım olduğu konusundaki iddialarını yineledi.



Kayasu, olay yerindeki ilk incelemeden sonra Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırılan ceset ile ilgili yeterli araştırma yapılmadığını savundu. Cesedi gördüğünde 5-6 günlük olduğunu anlatan Kayasu, “Cesedin eli ve ayağı yüzülüyor, gözleri oyuluyor. Profesyonel bir cinayet. O kadar ateş edilmesine rağmen bir tek mermi çekirdeği yoktu” dedi.



Kayasu, cesette dokuz kurşun deliği olmasına rağmen mermi çekirdeği bulunamadığını ve böyle bir olaya daha önce tanık olmadığını vurguladı. İncelediği cesette çeşitli darp izleri olduğunu da söyleyen Kayasu kişinin dövülmüş ve bağlanmış olduğunu da söyledi.



‘Yeşil olabilir şüphesiyle Emniyet’ten bilgi istedim’



Emekli savcı Kayasu, işkence yapıldığını anlaşılan cesedin Mahmut Yıldırım'a ait olduğu yönünde kuvvetli şüpheleri bulunduğunu belirterek, “Şahsen ben ‘Yeşil’ olarak kanaate vardım. Bu şahsi kanaatim yeterli mi değil? Ne yapmak lazım ? DNA ile otopsi lazım. Bunun için İzmir’e gönderdik. DNA’ya esas olacak şeyleri alın akrabalarından da tespit edin” dediğini söyledi.



Kayasu, bu girişiminin çeşitli nedenlerle engellendiğini savundu. İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan “Biz DNA testi yapamıyoruz” şeklinde bir cevap aldıklarını anlatan Kayasu, bunun üzerine cesedin İstanbul’a getirilmesini istediklerini belirtti. Kayasu, ancak bu taleplerinin de İzmir Adli Tıp Kurumu'nun cesedi göndermemek için maddi harcamaları neden olarak gösterdiğini ve böyle bir cevap aldıktan sonra, cesedin gömülmesini söylediklerini açıkladı.



Sürpriz tanık ‘Yeşil’ olduğunu söyledi



Sacit Kayasu, cinayeti soruşturduğu o dönemde çok sayıda tehdit aldığını ve bundan yılmadığını da söyledi. 1999 yılının Ocak ve Şubat ayında Güneydoğulu olduğunu belirten ‘Mehmet’ kod adlı kişinin olayı soruşturduğu için kendisiyle irtibat kurduğunu anlatan Kayasu, telefon görüşmelerinin aynı yılın Nisan ayına kadar sürdüğünü bildirdi.

Kayasu, Mehmet kod adlı kişinin Yeşil’in öldürüldüğüne ve sorgulandığına dair elinde birtakım kasetler olduğunu ve bu kasetleri kendisine getirmek üzere iken son kez “Geliyorum Savcı bey. Yoldayım” diye görüştükten sonra aniden ortadan kaybolduğunu söyledi.



‘Pek çok şey cesedin yeşil olduğunu doğruluyor’



“Pek çok şey o cesedin Yeşil olduğunu doğruluyor. Bunu ispatlamam için elimde DNA olması lazım” diyen Kayasu, “Cesette parmak izi olmamasının işleri zorlaştırdığını anlattı.

