Emekli SAT komandosu Namık Ekin tutuklandı

T24- Emekli SAT komandosu Namık Ekin, 12 bin 750 liralık karşılıksız çek yüzünden cezaevine gönderildi. Yargılanan ve borcunu bugüne kadar ödeyemeyen Namık Ekin 4 ay 7 gün hapiste kalacak.



3 Aralık’ta Dünya Engelliler Günü kapsamında Taksim Meydanı’nda kendisine ayrılan bölmede ünlü illüzyonist David Blaine’in su dolu bir fanus içinde 7 günlük rekorunu 8 güne çıkarmak için çaba harcayacağını belirten Namık Ekin, "Aylardır bu rekor için çalışıyorum. Adalet Bakanlığı’ndan 10 günlük izin istiyorum. Rekoru kırayım, tekrar cezaevine gideyim" dedi.



Namık Ekin, Halaskargazi Caddesi’ndeki spor salonunun kirasını ödeyemediği gerekçesiyle hakkında karşılıksız çek nedeniyle verilen para cezası, günlüğü 100 liradan hapis cezasına çevrildi. İnfaz Savcılığı’na çıkarılan Namık Ekin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



“Rekorların adamı” olarak bilinen Namık Ekin, 2007 yılında Osmanbey Halaskargazi Caddesi üzerinde spor salonu açtı. Aylık kirası 12 bin 750 lira olan spor salonunun sahibi Ziya Aktürk’e Namık Ekin, 12 çek verdi. Çeklerin üçünü peşin ödeyen Ekin, dördüncü çeki ödemediği gerekçesiyle mal sahibi Ziya Aktürk tarafından icraya verildi.



Beyoğlu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde de Ekin hakkında karşılıksız çek suçundan dava açıldı. Mahkeme, Ekin’e çekin bedeli olan 12 bin 750 liralık para cezası verdi. Para cezasını ödeyemeyen Namık Ekin hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Bunu öğrenen Namık Ekin Üsküdar’daki evinden polise giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Namık Ekin, Beyoğlu Adliyesi’ne getirildi. Mahkemedeki işlemlerinin ardından İnfaz Savcılığı’na çıkarılan Ekin hakkındaki kesinleşmiş para cezası, günlüğü 100 liradan 4 ay 7 gün hapse çevrildi.



Tutuklama kararı vicahiye çevrilen Namık Ekin, Metris Cezaevi’ne gönderildi. Namık Ekin’i, adliyede yakınları yalnız bırakmadı. Adliye çıkışında açıklama yapan Namık Ekin, "Üç aylık kirayı peşin vermiştim. İşyerimdeki leasingli eşyalar haciz yoluyla kaldırıldı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde düzenlenecek olan etkinlikte belediye bana rekor kırmak için Taksim Meydanı’nda 500 metrekarelik bir yer ayırmıştı. Bu arada ünlü illüzyonist David Blaine’in bir cam fanusta havada asılı şekilde 7 gün 7 gecelik rekorunu egale edip kurulacak bir akvaryum içinde 8 gün 8 gece kalarak bu rekorunu kıracaktım. 3 Aralık’taki bu rekoru kırabilmem için Adalet Bakanlığı’ndan 10 günlük izin istiyorum. Sonra tekrar cezaevine dönerim" dedi.





Namık Ekin, eğer 12 bin 750 liralık para cezasını öderse cezaevinden çıkabilecek.



