Emekli Rus teğmen: McCain'i ben vurdum

Truşeçkin, Rus Komsomolskaya Pravda gazetesine yaptığı açıklamada, Vietnam savaşına kendisinin de katıldığını ve 1967 yılında McCain'in içinde bulunduğu uçağı vurmaktan en küçük bir pişmanlık duymadığını ifade etti.Komsomolskaya Pravda gazetesinin St. Petersburg'daki bir hastanede bulduğu Truşeçkin, McCain'e hala çok kızgın olduğunu ve aradan bunca yıl geçmesine rağmen yaptıklarından üzüntü duymadığı gibi, McCain'den hala "çok nefret" ettiğini kaydetti.McCain'in başkanlık seçimini kazanamamasına çok sevindiğini söyleyen Truşeçkin, "O Ruslardan her zaman nefret etti. Uçağını düşürenin bizim roketimiz olduğunu biliyordu" dedi.Sovyetler Birliği'nin Vietnam'daki savaşa katılmasının sır olmadığını ifade eden Truşçekin, Vietnamlılarla birlikte Amerikalılara karşı füze kontrol subayı olarak savaşmaya gittiğinde 28 yaşında olduğunu bildirdi.McCain'in uçağının düşürüldüğünü çok iyi hatırladığını söyleyen Truşeçkin, "Hava saldırısı alarmları çaldı ve herkes Phantom F-4 uçaklarının yaklaştığını gördü. Uçaklardan biri yakındaki tepelere yönelirken, diğeri de doğrudan köprüye yöneldi. Biz ikincisine doğru ateş açmaya başladık" diye konuştu.Truşçekin, 2 füze fırlattıklarını, bunlardan birinin ormana düştüğünü, ikincisinin hedefi vurduğunu belirterek, daha sonra belgelerden McCain olduğunu öğrendikleri pilotun fırlatma sistemiyle atladığını ve Kuzey Vietnamlı askerler tarafından bulunduğunu söyledi.Fırlatma sistemiyle kurtulan pilotların askerler tarafından bulunduğunda genellikle kazmalarla ölesiye dövüldüğünü ve McCain'in bu açıdan son derece şanslı olduğunu kaydeden Truşeçkin, infazdan kurtulan McCain'in "Hanoi Hilton" olarak bilinen Vietkong hapishanesine gönderildiğini belirtti.McCain'in belgelerini ve yakalandıktan sona çekilen bazı fotoğraflarını yanına aldığını, ancak bunları daha sonra kaybettiğini söyleyen Truşçekin, ABD seçimleriyle ilgili bir program izlerken, McCain'in gençliği sırasında askeri üniformalı bir fotoğrafını gördükten sonra onu tanıdığını sözleri ekledi.Cumhuriyetçilerin başkan adayı Vietnam Gazisi McCain, 1967 gün Vietnam hapishanelerinde kalmış, 15 Mart 1973'te ABD ile Vietnam arasında Paris barış anlaşmasının imzalanması üzerine serbest bırakılmıştı.