Emekli profesörü 10 günde 10 milyon TL dolandırdılar

İstanbul Bebek'te yaşayan 79 yaşındaki emekli Prof. Dr. Ahmet Demirel, telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldı. Günler süren dolandırıcılıkta önce 160 adet altın ve 1 milyon lira kaptıran profesör, ertesi gün 200 bin dolar ve 10 gün sonra da 250 bin dolar kaptırdı. Kendisi gibi doktor kızının ziyarete geldiği gün toplamda 10 milyon liraya yakın dolandırıldığını anlayan emekli profesör, şikâyetçi oldu.

Emekli Prof. Dr. Ahmet Demirel'i geçtiğimiz günlerde arayan ve kendisini emniyette yetkili amir olarak tanıtan telefondaki kişi, Demirel'e Çeşme'de kimlik bilgilerinin kullanılarak bir dolandırıcılık yapıldığını ve bu durumla ilgisinin olup olmadığını sordu.

Bunun için profesörden önce TC kimlik numarasını, daha sonra evdeki değerli eşyaların fotoğraflarının paylaşmasını isteyen zanlı, Ahmet Demirel'den bilgileri aldı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre para ve ziynet eşyalarda parmak izi araştırması yapılacağını söyleyen telefondaki dolandırıcı, polis kimliğinin fotoğrafını mesajlaşma programı üzerinden emekli doktora gönderdi. Daha sonra kasadaki ve bankadaki tüm gayrimenkullerin fotoğraflarını çeken Demirel, poşete koyduğu 1 milyon lira ve 160 adet tam altın gibi birçok ziynet eşyaları, Arif Paşa Korusu'nda buluştuğu şüpheliye teslim etti.

Yeniden aranan emekli profesöre, bu kez evdeki paraların tümünün teslim edilmesi gerektiğini söylendi. Ardından kapıya gelen zanlı bu kez 200 bin doları alarak binadan ayrıldı.

Olay üzerinden 10 gün geçtikten sonra yeniden Ahmet Demirel'i arayan dolandırıcı, "Tüm bankalardaki paranızı çekin" talimatıyla Bebek'teki özel bir bankanın şubesine gitti. Bu bankadaki 250 bin doları da çeken Ahmet Demirel, yeniden kapıya gelen sözde görevliye bu parayı da teslim etti. Emekli profesör, bu parayla birlikte dolandırıcılara toplamda 10 milyon lira verdi.

Parayı teslim ettikten bir süre sonra Ahmet Demirel'in kendisi gibi doktor kızı babasını ziyarete geldi. Durumu kızına anlatan profesör dolandırıldığını fark edince kızıyla birlikte polis merkezine başvurdu. Kendisini dolandıran kişilerin cezalandırılmasını isteyen yaşlı profesörün ihbarı ardından olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.