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Emekli polislerden 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği İzmir Şubesi, Konak Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi

02 Şubat 2018 21:32

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği İzmir Şubesi, Konak Meydanı\'nda yaptığı basın açıklamasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verdi.
Konak Meydanı\'nda toplanan, yaklaşık 50 kişinin katıldığı basın açıklamasını okuyan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği İzmir Şubesi Başkanı Altan Yenice, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın, uluslararası hukuka uygun ve bölgedeki güvenliğin sağlanmasına yönelik olduğunu belirterek, \"Harekatın amacı Türkmen, Kürt ve Arap halklarını, terörün baskı ve zulmünden kurtarmaktır. Bu gerçekler ışığında, olumsuz hava şartlarına ve çetin coğrafi koşullarda Mehmetçiğimiz, devletimizin bekası için canı pahasına mücadelesine kesintisiz devam etmektedir. Ülkemiz üzerinde oynanmak istenen her türlü açık ve örtülü, amaç ve hedefleri bütün çıplaklığıyla ortada olan oyunlar varken, yurdumuz içinde ve dışında her türlü provokatif söylemlere ve eylemlere dikkat etmemiz gerektiğini vurguluyoruz. Bizler de gerektiğinde bu vatanın birer Mehmetçiğiyiz\" dedi.

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