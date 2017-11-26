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Emekli polisin vasiyeti yerine geldi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da yaşlılığa bağlı vefat eden emekli polis memuru Kemal Seçmen'in (85) cenazesine, vasiyeti üzerine polis ekibi eskortluk yaptı

26 Kasım 2017 17:26

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da yaşlılığa bağlı vefat eden emekli polis memuru Kemal Seçmen\'in (85) cenazesine, vasiyeti üzerine polis ekibi eskortluk yaptı.
1976 yılında emekli olan, aynı zamanda da judocu olan Kemal Seçmen, çeşitli kentlerde polislik yaptı. Görevi süresinde çok sayıda başarı ve takdir belgesi alan 4 çocuk babası Seçmen\'in vasiyetinde, \'Ölünce cenaze arabasına, polis ekibi eskortluk yapsın\' dedi. Bu sabah saatlerinde yaşamını yitiren Seçmen\'in çocukları, Adana İl Emniyet Müdürlüğü\'nü arayıp durumu bildirdi. Babasının mesleğini çok sevdiğini emekli olduktan sonra bile polis kartını hiçbir zaman yanından ayırmadığını söyleyen Oktay Seçmen, \"Bizlere hep görevi boyunca yaşadığı anılarını anlatırdı. Ölünce vasiyet etti. Cenazesini evimizden polis eskortuyla çıkarıyoruz\" dedi. Seçmen\'nin cenazesi defnedilmek üzere Kabasalak Mezarlığı\'na polis eskortu ile götürüldü.

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