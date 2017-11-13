Emekli polisin ölümüne neden olan sürücüyü, araç parçaları ele verdi

Selda Hatun TAN- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde emekli polis memuruna çarparak ölümüne neden olan sürücü, olay yerindeki aracın parçalarından yola çıkılarak yakalandı. Otomobil sürücüsü G.Ö. olay sırasında korktuğu için kaçtığını söyledi.

Önceki akşam, Derince\'de emekli polis memuru Özcan Özdemir bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Özcan Özdemir\'e çarpıp kaçan aracın peşine düşen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olay yerinde bulunan kaza yapan araca ait parçaları topladı. Otomobile ait parçalardan yola çıkan polis ekipleri, aracın marka ve modelinin tespitini yaptıktan sonra çevrede bulunan güvenlik kamerası ve Mobese kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan aracı tespit eden polis, araç sahibini gözaltına aldı. Araç sahibinin otomobili oğlunun kullandığını söylemesi üzerine G.Ö. (28) ve kaza anında yanında bulunan arkadaşı F.Ö. (23) yakalanarak gözaltına alındı. G.Ö. kaza anında korktuğu için kaçtığını söyledi. G.Ö, ismi açıklanmayan babası ve F.Ö. emniyetteki işlemlerin adından Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi.



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