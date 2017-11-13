T24 LogoT24 Logo
Gündem

Emekli polisin ölümüne neden olan sürücüyü, araç parçaları ele verdi

Selda Hatun TAN- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde emekli polis memuruna çarparak ölümüne neden olan sürücü, olay yerindeki aracın parçalarından yola çıkılarak yakalandı

13 Kasım 2017 19:26

Selda Hatun TAN- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde emekli polis memuruna çarparak ölümüne neden olan sürücü, olay yerindeki aracın parçalarından yola çıkılarak yakalandı. Otomobil sürücüsü G.Ö. olay sırasında korktuğu için kaçtığını söyledi.
Önceki akşam, Derince\'de emekli polis memuru Özcan Özdemir bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Özcan Özdemir\'e çarpıp kaçan aracın peşine düşen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olay yerinde bulunan kaza yapan araca ait parçaları topladı. Otomobile ait parçalardan yola çıkan polis ekipleri, aracın marka ve modelinin tespitini yaptıktan sonra çevrede bulunan güvenlik kamerası ve Mobese kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan aracı tespit eden polis, araç sahibini gözaltına aldı. Araç sahibinin otomobili oğlunun kullandığını söylemesi üzerine G.Ö. (28) ve kaza anında yanında bulunan arkadaşı F.Ö. (23) yakalanarak gözaltına alındı. G.Ö. kaza anında korktuğu için kaçtığını söyledi. G.Ö, ismi açıklanmayan babası ve F.Ö. emniyetteki işlemlerin adından Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Selda Hatun TAN Alişan KOYUNCUİZMİT Kocaeli DHA KOCAELİ DerinceOtomobilDerinceKocaeli Emniyet Müdürlüğü AsayişMüdürlüğü Cinayet BüroOtomobileMobeseYapılanAraçKocaeli AdliyesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24