Emekli polis evinde intihar etti

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, emekli polis memuru Ali P. (54) evinde tabancayla yaşamına son verdi. Ali P., geride, \'Yönetici Muharrem Beye 100 lira borcum var\' yazılı not bıraktı.

Olay, bugün saat 07.30 sıralarında, Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi 1014 Sokak\'taki apartmanda meydana geldi. Yalnız yaşayan emekli polis Ali P., evinde başına dayadığı tabancasını ateşledi. Emekli polis, olay yerinde yaşamını yitirdi. Silah sesini duyan komşuların durumu bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Ali P.\'nin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ali P.\'nin, \'Yönetici Muharrem Beye 100 lira borcum var. Ayrıca ölümümden kimse sorumlu değildir\' yazılı not bıraktığı görüldü.

