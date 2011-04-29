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EMEKLİ POLİS EŞİ VE KAYIN VALİDESİNİ VURDU ANTALYA (A.A)

29 Nisan 2011 22:23

-EMEKLİ POLİS EŞİ VE KAYIN VALİDESİNİ VURDU ANTALYA (A.A) - 29.04.2011 - Denizli'den Antalya'ya gelen eşini otomobille takip eden emekli polis memuru, trafikte seyir halindeyken kendi otomobilinden eşinin bulunduğu otomobile tabancayla ateş ederek, eşini ve kayınvalidesini vurdu. Denizli'de yaşayan O.Ç, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Aysel Ç'nin, Antalya'ya gittiğini öğrendi. Adı öğrenilemeyen kayınpederinin kullandığı 20 AH 919 plakalı otomobili takip eden O.Ç, otomobili Antalya-Burdur karayolu Dağbeli mevkisinde durdurmak istedi. O.Ç, kayın pederi otomobili durdurmayınca, takip ettiği otomobile ateş açtı. O.Ç'nin tabancasından çıkan kurşunlar nedeniyle eşi Aysel Ç. sağ karın bölgesinden, kayın validesi Emine İlhan omuzundan yaralandı.  Eşi ve kızı yaralanan kayın peder, Çıplaklı Köyü yakınlarında durarak trafik polislerinden yardım istedi. Polis memuru O.Ç'nin Antalya istikametine kaçtığı belirtildi. Trafik polislerinin çağırdığı ambulanslarla hastaneye kaldırılan Aysel Ç. ve Emine İlhan'ın hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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