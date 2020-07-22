Emekli polis düğünde havaya ateş açtı, bir kişi hayatını kaybetti!

Emekli polis havaya ateş ederek birinin ölümüne neden oldu; o anlar sosyal medyada canlı yayınlandı

Ordu'da bir evin bahçesinde düzenlenen düğünde, emekli polisin havaya ateş ettiği tabancadan çıkan mermi, davetlilerden birinin başına isabet ederek ölümüne neden oldu. Olay anı sosyal medyadan canlı yayın yapan bir davetlinin cep telefonu kamerasına yansıdı.



Dün akşam Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, bir evin bahçesinde düzenlenen düğüne katılan emekli polis Cengiz A., havaya rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri, davetlilerden İsmail Aşık'ın başına isabet etti. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra ağır yaralı olarak Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aşık, doktorların tüm uğraşlarına rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, emekli polis Cengiz A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vurulma anı canlı yayınlandı

Düğünde yaşanan panik anları sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan bir davetlinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Canlı yayını takip edenler de maganda kurşunuyla davetlinin vurulduğu panik anlarına tanık oldu.



Olaydan kısa bir süre önce masada oturan emekli polis Cengiz A.’nın, tabanca şarjörüne mermi sürdüğü anlar da kameraya yansıdı.