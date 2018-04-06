Emekli polis başmüfettişi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün otoparkında intihar etti

ANKARA, (DHA) - ANKARA\'da, emekli polis başmüfettişi Ünal Ç., Emniyet Genel Müdürlüğü\'nün kapalı otoparkında, başına dayadığı tabancasını ateşleyerek, yaşamına son verdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı\'ndan 8 ay önce emekli olan ve kanser tedavisi gören polis başmüfettişi Ünal Ç., Emniyet Genel Müdürlüğü\'nün kapalı otoparkına geldi. Burada başına dayadığı tabancasını ateşleyen Ünal Ç., ağır yaralandı. Silah sesini duyup, otoparka gelenler, Ünal Ç.\'yi kanlar içinde görünce sağlık ekibine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Ünal Ç.\'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Ünal Ç., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.