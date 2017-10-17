Emekli polis av tüfeği ile intihar etti

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Çine İlçesi\'nde, emekli polis memuru 58 yaşındaki Kurtul Ateş kafasına av tüfeği ile ateş ederek intihar etti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Yeni Mahalle\'de meydana geldi. Emekli polis memuru olan ve 5 yıl önce eşinden ayrıldıktan sonra babasıyla birlikte yaşamaya başladığı öğrenilen Kurtul Ateş kafasına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek intihar etti. Eve gelen baba Mehmet Ateş, uzun süre odasından çıkmadığını fark ettiği oğlunun odasına girince, Kurtul Ateş\'i kanlar içerisinde buldu. Mehmet Ateş\'in ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kurtul Ateş’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kurtul Ateş\'in cansız bedeni otopsi için Çine Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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