Emekli paşalar 'Zirve katliamı' için ifadeye çağrıldı

T24 - Hurşit Tolon, Şener Eruygur, Hasan Iğsız ve eski Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Fatih Hilmioğlu, Zirve Yayınevi cinayetine ilişkin şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldılar.







Soldan sağa: Hasan Iğsız, Hurşit Tolon, Şener Eruygur ve Fatih Hilmioğlu



Ergenekon savcılarınca yürütülen Zirve Yayınevi soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan dikkat çeken isimler var.



Eski Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur, eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, eski İnönü Üniversitesi Rektörü Fatih Hilmioğlu ile eski 1. Ordu Komutanı Hasan Iğsız ifadeye çağrıldı.

Eski komutanlara davetiye gönderilirken, 2. Ergenekon davasının tutuklu sanığı Hilmioğlu için ise cezaevine tebligat gönderildi. Bu 4 ismin 'şüpheli' sıfatıyla ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, ''Ergenekon'' soruşturması çerçevesinde sürdürülen Zirve Yayınevi cinayetine ilişkin soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız'ın, bu soruşturmada adı geçtiği belirtilen emekli Orgeneraller Tolon, Eruygur ve Iğsız ile eski İnönü Üniversitesi Rektörü Hilmioğlu'nun ifadesine başvuracağı ve bu kişileri soruşturmayı yürüttüğü Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine davet ettiği kaydedildi.

Zirve Yayınevi davasının müdahil avukatları, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalarda, Tolon, Eruygur ve Hilmioğlu'nun dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Hasan Iğsız ile sık sık bir araya geldiklerini ve toplantılar yaptıklarını iddia etmişti. Avukatlar, 18 Şubat 2010 tarihinde özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine başvurarak, Zirve Yayınevi cinayetinin, ''Ergenekon'' örgütüyle bağlantılı olduğunu ileri sürmüşlerdi.

''Ergenekon'' soruşturması çerçevesinde ''Zirve Yayınevi'' cinayetine ilişkin özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince yürütülen soruşturma kapsamında, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde sorgulanan 5'i muvazzaf asker toplam 7 kişi tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında, dönemin Malatya İl Jandarma Komutanı emekli Albay Mehmet Ülger ile İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Ruhi Abat da bulunuyordu.