Emekli özel harekatçı polis gözaltında

İzmir'in Çiğli ilçesinde boş bir evde bulunan 2 el bombası ve çok sayıda mermiyle ilgili, evden 3 ay önce taşınan bazı suçlardan sabıkalı kişi ile birlikte kaldığı emekli bir özel harekat polisi gözaltına alındı.



Soruşturmayı yürüten İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Güzeltepe semtinde 2 el bombası ve çok sayıda mermi bulunan apartman dairesinde, bazı suçlardan sabıkası bulunan C.G. ile Özel Harekat Şube Müdürlüğünden emekli polis memuru A.G'nin birlikte kaldığını ve yaklaşık 3 ay önce de taşındıklarını belirledi.



Terörle Mücadele ekipleri, bunun üzerine başlattıkları çalışmada C.G. ile emekli polis memuru A.G'yi gözaltına aldı.

Emekli polis memuru A.G'nin polise verdiği ifadede, Batman Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görev yaptığı sırada yaklaşık 7 yıl önce emekli olduğunu, emekli ikramiyesi ile kamyon alarak nakliyecilik yapmaya başladığını, işleri bozulunca kamyonuna ve evine haciz geldiğini, bunun üzerine eşinin kendisini terk ettiğini söylediği öğrenildi.



İzmir'e gelerek tanıştığı ve bazı suçlardan sabıkası bulunan C.G'nin Güzeltepe semtindeki evinde kaldığını söyleyen A.G, kirayı ödeyemeyince 3 ay önce evden çıktıklarını ifade etti.

A.G'nin, özel harekat şubesinde görev yaptığı dönemde temin ettiği el bombası ve mermileri eve bıraktığını söylediği bildirildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.



İzmir'in Güzeltepe semtindeki bir apartmanda dairesi bulunan T.S, kiracısı C.G'nin üç ay önce anahtarı teslim etmeden evi terk etmesi üzerine daireyi başka birine kiraya vermek istemiş, dün akşam çilingir vasıtasıyla kapısı açtırılan boş evin salonunda bulunan torbada 2 el bombası ve 9 milimetre çapında çok sayıda mermi bulunmuştu. (aa)