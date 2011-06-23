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EMEKLİ ORGENERALLER İFADEYE ÇAĞRILDI İSTANBUL (A.A)

23 Haziran 2011 22:28

-EMEKLİ ORGENERALLER İFADEYE ÇAĞRILDI İSTANBUL (A.A) - 23.06.2011 - Zirve Yayınevi cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında, ikinci ''Ergenekon'' davasının sanıkları emekli Orgeneraller Hurşit Tolon, Şener Eruygur, Hasan Iğsız ve eski Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Fatih Hilmioğlu'nun ifadelerine başvurulmak üzere Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine davet edildikleri öğrenildi. ''Ergenekon'' soruşturması çerçevesinde sürdürülen Zirve Yayınevi cinayetine ilişkin soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız'ın, bu soruşturmada adı geçtiği belirtilen emekli Orgeneraller Tolon, Eruygur ve Iğsız ile eski İnönü Üniversitesi Rektörü Hilmioğlu'nun ifadesine başvuracağı ve bu kişileri soruşturmayı yürüttüğü Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine davet ettiği kaydedildi. Tolon, Eruygur, Iğsız ve Hilmioğlu'nun, ''şüpheli'' sıfatıyla ifadelerine başvurulacağı öğrenildi. Zirve Yayınevi davasının müdahil avukatları, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalarda, Tolon, Eruygur ve Hilmioğlu'nun dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Hasan Iğsız ile sık sık bir araya geldiklerini ve toplantılar yaptıklarını iddia etmişti. Avukatlar, 18 Şubat 2010 tarihinde özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine başvurarak, Zirve Yayınevi cinayetinin, ''Ergenekon'' örgütüyle bağlantılı olduğunu ileri sürmüşlerdi. ''Ergenekon'' soruşturması çerçevesinde ''Zirve Yayınevi'' cinayetine ilişkin özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince yürütülen soruşturma kapsamında, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde sorgulanan 5'i muvazzaf asker toplam 7 kişi tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında, dönemin Malatya İl Jandarma Komutanı emekli Albay Mehmet Ülger ile İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Ruhi Abat da bulunuyordu.

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