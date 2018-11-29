Emekli Orgeneral Necati Özgen: ABD'nin gözlem merkezleri PKK'yı koruma amaçlı

Eski Harp Akademileri Komutanı emekli Orgeneral Necati Özgen, ABD’nin Fırat’ın doğusunda Türkiye’yi aldattığını, asıl niyetinin bölgede bir devlet kurmak olduğunu, Türkiye’nin ABD’nin oyununa gelmemesi gerektiğini söyledi. ABD'nin kuracağını açıkladığı gözlem noktalarının PKK'nın güvenliği için kurulacağını ileri sürdü. PKK'nın en büyük destekçisinin ABD olduğunu ifade eden Özgen, "Biz bu sorunu kendimiz, ABD’ye rağmen çözeceğiz" diye konuştu.

Aydınlık'tan İsmet Özçelik'e konuşan Özgen'in açıklamaları şöyle:

Birincisi PKK ile mücadelede bir kararlılık var. Devlet bu konuda net bir tutum sergiliyor. Topyekün bir mücadele yürütülüyor. Toplumun her kesiminin desteği var. Bölge halkı PKK’ya desteğini önemli ölçüde çekti. Örgüte katılım azaldı, neredeyse sıfırlandı. Lojistik destekleri önemli ölçüde kesildi. Finans kaynaklarına ciddi darbe vuruldu. Sınır, denetim altına alındı, karşılamalar sınırın ötesinde yapılıyor. Sınırın Irak tarafının kontrol altına alınması, hakim olunması gerekiyordu, gerçekleştirildi.

Örgüte yurt içinde göz açtırılmıyor. Ufak tefek saldırılar düzenleseler de örgüt içerde esas olarak çökertildi ve hareket edemez hale getirildi.

"ABD desteğini kesmez"

“ABD başından beri PKK’ya destek veriyor. Ben bunu gözlerimle gördüm, yaşadım. Destek hâlâ devam ediyor. ABD’nin örgütün ileri gelenlerinden birkaçı hakkında para ödülü koyması aldatmaca. Her gün beraberler. ABD samimi ise kulağından tutar Türkiye’ye teslim eder. ABD açısından PKK önemlidir. Bölgedeki hesapları için PKK’yı kullanıyor. Bu nedenle desteğini kesmez. Bu nedenle biz bu sorunu kendimiz çözeceğiz. ABD’ye rağmen çözeceğiz.”

"Fırat'ın doğusu ABD işgali altında"

“Fırat’ın doğusunda bugün yaşadıklarımız 2011 sonrası izlediğimiz yanlış Suriye politikasının sonucu. ABD Fırat’ın doğusunu resmen işgal etmiş durumda. Bu durumun devamı için PKK’yı kullanıyor. Türkiye’nin de bu durumu kabul etmesini istiyor. PKK’lıların başına ödül koyması, bu amaca yönelik taktikler. Bölgede kalmak için önce IŞİD’i gerekçe gösteriyordu, şimdi de İran’ı gerekçe göstermeye başladı. İnandırıcı değil.”

"Gözlem merkezleri PKK'yı koruma amaçlı"

ABD’nin Fırat’ın doğusunda Türkiye sınırında kuracağı gözlem merkezlerini da hatırlatan Özgen, bu merkezlerin dost değil düşman olduğunu söyledi. Özgen, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Şu net: ABD’nin gözetleme merkezleri teröristlere karşı değil, Türkiye’ye karşı. Türkiye, Fırat’ın doğusuna harekatı gündeme getirince terör örgütünü korumaya aldı. Diğer bir deyişle önalıyor. PKK’ya kalkan oluyor. Irak’ın ve Suriye’nin bölünmesi Türkiye’nin beka sorunu. Böyle bir şeye izin verilemez. ABD Fırat’ın doğusunda da Münbiç’te de Türkiye’yi aldatıyor, oyalıyor. Türkiye bu oyuna gelmemeli.”

"ABD ilk gözlem noktasını kurdu"

Uluslararası Koalisyon, Suriye sınırımıza kuracağını duyurduğu gözlem noktalarının ilkinin fotoğrafını paylaştı. Suriye’nin kuzeyindeki Tel Abyad’a inşa edilen gözlem noktası, Türkiye’nin PKK/YPG’ye yönelik operasyonlarını durdurmayı hedefliyor.

ABD, Suriye’nin kuzeyinde 12 gözlem noktası kurmayı hedefliyor. Hem Türkiye’yi gözlemlemek hem de PKK/YPG’ye yönelik operasyonları durdurmak amacıyla inşa edilen gözlem noktalarının ilki Tel Abyad’a kuruldu. YPG’liler bu noktalarda kendilerinin de buluncağını itiraf ederken, ABD bunun IŞİD’e karşı bir önlem olduğunu savunuyor.

"Türk askerinin devriye eğitimine ihtiyacı yok"

Org. Necati Özgen, Münbiç’te yapılacak ortak devriye için ABD askerlerinin Türkiye’ye eğitime gelmesiyle ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

“Bu iş çok tuhaf. Türk askerinin devriye için eğitime ihtiyacı yoktur. Bir asker olarak bu işlere aklım ermiyor.”