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Emekli Orgeneral Hasan Iğsız tutuklandı

"İnternet Andıcı" davasında hakkında yakalama kararı çıkan emekli Orgeneral Hasan Iğsız tutuklandı.

10 Ağustos 2011 03:00

T24 - "İnternet Andıcı" davasında hakkında yakalama kararı çıkan emekli Orgeneral Hasan Iğsız tutuklandı.

 

“Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri” davası kapsamında haklarında yakalama emri çıkartılan 14 sanıktan biri olan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hasan Iğsız, sabah saatlerinde Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine geldi.


Adliyeye Çırağan Caddesi üzerindeki savcı ve hakimlerin kullandığı kapıdan avukatıyla birlikte giriş yapan Iğsız, daha sonra mahkeme yazı işleri müdürlüklerinin olduğu kata çıktı. Burada 15 dakika kalan Iğsız, öğleden sonra gelmesi söylenince adliyeden ayrıldı. Emekli Org. Iğsız öğle saatinde yeniden adliyeye geldi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, emekli Orgeneral Hasan Iğsız'ın tutuklanmasına karar verdi.Iğsız'ın, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilmesi bekleniyor.


İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 sanıklı davada YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığına atanan Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hasan Iğsız, Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, korgeneraller Mehmet Eröz, İsmail Hakkı Pekin, tümgeneraller Hıfzı Çubuklu, Mustafa Bakıcı, Tuğamiral Alaettin Sevim, Albay Sedat Özüer, emekli Albay Fuat Selvi, Hulusi Gülbahar, Cemal Gökçeoğlu, Mehmet Bülent Sarıkahya ile Ziya İlker Göktaş hakkında yakalama emri çıkartmıştı.


Bu kişilerden dün teslim olan emekli Albay Fuat Selvi, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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