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EMEKLİ ORGENERAL DOĞAN BİR SÜRE DAHA MÜŞAHEDE ALTINDA TUTULACAK İSTANBUL (A.A)

03 Ağustos 2010 17:33

-EMEKLİ ORGENERAL DOĞAN BİR SÜRE DAHA MÜŞAHEDE ALTINDA TUTULACAK İSTANBUL (A.A) - 03.08.2010 - ''Balyoz Planı'' davası kapsamında hakkında yakalama emri bulunan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın bir süre daha tedavi gördüğü hastanede müşahede altında tutulacağı belirtildi. Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, yaptığı yazılı açıklamada, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 9 gündür tedavi altında bulunan Doğan'ın sabah saatlerinde yapılan ultrasonografisinde safra kesinde 11 milimetre boyutlarında taş olduğunun tespit edildiğini ifade etti. Açıklamada, söz konusu durumun çok ciddi bir sağlık sorunu olmadığı ancak Doğan'ın 2 ay arayla geçirmiş olduğu anjiyolarda verilen yoğun ilaçlar nedeniyle böbreklerinde birinci derecede bozukluklar meydana geldiği, bu durumun Doğan'ın yaşı nedeniyle doktorlar tarafından ciddiyetle takip edilen bir rahatsızlık olarak nitelendirildiği kaydedildi. Ultrasonografide Doğan'ın böbreklerinde kistler oluştuğunun da tespit edildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi: ''Müvekkilimizin tansiyon değerleri regüle edilememiş bulunmaktadır. Bu sabah saatlerinde tansiyon değerleri 22'ye kadar yükselmiştir. Kalp rahatsızlığından kaynaklanan sebeplerle Doğan'ın vücudunun sol tarafında morarmalar görülmektedir. Tüm bu ciddi sağlık sorunları yapılacak ileri tetkiklerle tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Bu şartlar altında doktorlar tarafından müvekkilimizin bir süre daha müşahede altında tutulmasına karar verilmiştir.''

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