Emekli Orgeneral Büyükanıt hakkında suç duyurusu

Elazığ Barosu avukatlarından İbrahim Gök, bazı basın organlarında yer alan, Kara Kuvvetleri Komutanı olduğu dönemde verdiği emirle kendisinin de arasında bulunduğu kişileri fişlediği iddiasına ilişkin emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt hakkında suç duyurusunda bulundu.

Avukat İbrahim Gök, Kara Kuvvetleri Komutanı olduğu dönemde verdiği emirle, Elazığ’da kendisinin de dahil olduğu kişilerin fişlendiği iddiasına ilişkin, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt ile olayla ilgisi olan diğer yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Dönemin, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt ve 3’üncü Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Raif Akbaş’ın emriyle, kendisinin ve dönemin valisi, milletvekilleri, AK Parti il başkanı, sağlık il müdürü ve siyasi öneme sahip ailelerin fişlendiğini ileri süren Gök, şöyle dedi:

" Yaşar Büyükanıt ve onun diğer suç arkadaşlarının yaptırdığı fişleme çalışmasından bizler de nasibimizi aldık. Sadece bizler değil o dönemin Elazığ Valiliği’ni yapmış şu an Eskişehir Valimiz çok kıymetli Kadir Koçdemir, o dönemin milletvekilleri olan Abdülbaki Türkoğlu ve rahmetli Hamza Yanılmaz, dönemin AKP il başkanı, ayrıca sağlık müdürü olan Dr. Kanuni Keklik ile Septioğlu Ailesi aklıma ilk gelenler oldu. Ve tabiki bizleri de unutmamışlar sağolsunlar bizleri de fişlemişler."

Yapılan fişlemede kendisi için " AKP çizgisinde ve dindar" denildiğini belirten vukat Gök, şunları söyledi:

"Bizler hakkında fişlerde yazılanlara baktığınızda neler yazılmış. Benim için, ’Söz konusu şahıs halk arasında AKP çizgisinde ve dindar bir avukat olarak tanınmaktadır. Vatandaşlar bu şahsın bürosuna ayakkabılarını çıkartarak girmektedir. Gök, Müslüman İşadamları Derneği ( MÜSİAD ) Başkanlığı’na seçilmiş ve halen bu görevi yürütmektedir’ denilmiştir. Tabi bu ifadeler bizler için gurur kaynağı, onu açıkça söyleyeyim. Çünkü bu ifadelerin birileri tarafından, üstelik bizi kendilerine düşman gören birileri tarafından, bu şekilde yansıtılmış olması, gerçekten bizim gururla taşıyacağımız bir tablo, bir etiket olarak durmaktadır."

Avukat Gök, herkesin hukuk çizgisinde hesap vermesi gerektiğini belirterek, "Bu ülkede yapılması gereken asıl görevlerini yapmayıp başka işler peşine düşen bu arkadaşın, muhakkak hukuk önünde hesap vermesi ve bu arkadaşın yanında olan diğer isimler ki mesela Raif Akbaş ismi var, o dönemin 3’üncü Komutanlığı Kurmay Başkanı. Diğer alt kadronun da muhakkak çıkacaktır isimleri" diye konuştu.