Emekli Org. Şahinkaya: Rüşvet aldı diyenler şerefsiz

T24

Yunanistan’a işaret

‘Malım mülküm yok’

Tedavi gördüm

BUGÜNE KADAR NEDEN KONUŞMADI?

12 Eylül darbesinden sonra oluşturulan Milli Güvenlik Konseyi üyesi ve eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya, askeri uçak alımı sürecinde rüşvet aldığı iddiaları konusunda 30 yıl sonra ilk kez konuştu. Rüşvet iddialarını ortaya atanları şerefsiz olarak nitelendiren Şahinkaya, mal varlığının ortada olduğunu, Meclis soruşturmasında gerçeklerin ortaya çıkartılmasını istediğini söyledi. Kredi borcu nedeniyle banka hesabının bloke durumda olduğunu belirten Şahinkaya, lojmandan çıkartılması durumunda oturacak evinin olmadığını, kiraya taşınacağını dile getirdi.Şahinkaya, referandumda kabul edilen anayasa değişikliğiyle 12 Eylül darbesini yapanların yargılanmalarını engelleyen 15. maddenin kaldırılmasının ardından hakkındaki rüşvet iddialarıyla ilgili dün akşam Habertürk televizyonuna konuştu. Pilotluk eğitimini ABD’de aldığını dile getiren Şahinkaya, Kıbrıs harekatı sırasında Türk havacılığının zaaflarının ortaya çıktığını ifade etti.Şahinkaya, “O seneler uçaklar Belçika’nın Hollanda’nın hurdalarından toplanan uçaklardır. Kıbrıs Harekâtı boyunca parça bekleyen uçakları, faal bir hale getirmek için Almanyalara gittik. Yani zamanın gereği olarak bir havacılık sanayiine ihtiyaç vardı” dedi.1980’li yıllarda uçak sanayiinin kurulmasına karar verildiğini anlatan Şahinkaya, “Ben çift motorlu F-18 tercih ediyordum, çünkü çift motorluydu. Fakat mahçup etmedi F-16 uçağı. Ama Genelkurmay Başkanlığı’nın görüşü F-16 oldu, hem ucuzdu, hem fiyat farkı vardı. Bu arada Yunanistan’ı da işaret etmek isterim. Bu herhalde zamanın tehdidi karşısında bazı kararları harekete geçirdi. Bulandırmak için ne lazım gelirse onu yapmaya başladılar önünün kesilmesi için” diye konuştu. Kendisinin F-18’i tercih etmesine rağmen karargahın görüşünün F-16 yönünde olduğunu söyleyen Şahinkaya, bu durumun rüşvet iddiaları konusunda çelişki oluşturduğunu belirtti. Şahinkaya, “Bir karmaşa içerisinde bu iş devam edip duruyor. Bir söyledikleriyle bir söyledikleri tutmuyor. Benim Hava Kuvvetleri Komutanlığım sırasında alınan hiçbir karar şahsi değildir. Öyle bir entrikalar dönüyor ki... Şerefsizliktir, haysiyetsizliktir... Kaldı ki ben uçak sanayinin kurulmasına büyük emeği geçmiş bir insanım. İnsan evladına ihanet eder mi, nankörlük eder mi?” dedi.Eski kabadayılardan Dündar Kılıç ile hiç tanışmadığını, eski gazinocular kralı Fahrettin Aslan ile ise eğlence yerine gittiğinde bir iki kez karşılaştığını anlatan Şahinkaya, geçmişte bir dostuna ait gübre fabrikası ile bir seramik fabrikasının az sayıda hissesini aldığını belirterek, “Mütevazi bir insan olarak hisse alımı suç mudur? Az miktarda gübre fabrikasından aldım ve sattım. Seramik fabrikası için aldığım hisseler ise fabrika kapanınca yandı” dedi. Şahinkaya, “Dünyanın en zengin 50 generali arasında gösterildiniz” sorusu üzerine, “50 tane zengin generalin arasına girmek isterdim. O generaller beni görseler acırlar. Çocuklarım bocalayıp duruyorlar. Banka hesabımda bloke var. Hiç bir gocunak halim yok” dedi. Şahinkaya, mal varlığını sayarken; Fenerbahçe’de bir giriş katının (depremde hasar gördüğü için boşaltıldı ve yeniden inşa edilmeyi bekliyor), 100 metrekarelik bir yazlık evinin, 2 arsa kooperatifinin ve 352 addet hissesi ile 20 bin liralık takısının olduğunu söyledi.Yurtdışına yerleşeceği söylentilerine tepki gösteren Şahinkaya, “Dışarı gitmem mümkün değil. Çünkü param yok. Türkiye’de malım mülküm yok. ABD’de nasıl olur? Lojmandan çıkın dense kiraya çıkacağım. Mütevazi bir aile olarak yaşıyoruz” diye konuştu.12 Eylül’ün bir komuta zinciri içinde yapıldığını kaydeden Şahinkaya, can ve mal emniyetini sağlamak için müdahalenin yapıldığını ve bunun huzurunu duyduğunu ifade etti. Şahinkaya, rüşvet iddialarının kendisini yıllardır rahatsız ettiğini belirterek, “Bunu söyleyenleri şerefsizlikle itham ediyorum. Soruşturmaya açığız. Hodri meydan, malımız mülkümüz meydanda” dedi.Programın bir bölümüne katılan Şahinkaya’nın eşi Sema Şahinkaya da, “Çok sıkıntı çektim. Psikolojik tedavi gördüm. Bu iddiaları tekrar tekrar ortaya çıkarıyorlar. Hınçlarını alamadılar. Başımızı sokacak doğru dürüst bir evimiz olmadığını biliyorlar. Kimin rüşvet aldığını bilenler çıksın ortaya. Stres içindeyiz. Çocukla-rımız çok üzülüyor” diye konuştu.Şahinkaya, yıllardır neden konuşmadığını açıklarken de, “Karar verdik sadece Kenan Paşa konuşacaktı. Fakat artık geçici 15. madde de kalktıktan sonra konuşmaya karar verdim. Konuşsaydık zamanın idarecileri gibi herkes kendi fikrine göre değerlendirecekti” dedi. 12 Eylül darbesiyle ilgili olarak ABD’lilere atfedilen “Bizim çocuklar başardı” sözünü de içi boş bir efsane olarak niteleyen Şahinkaya, “Bu çok garip, bunu kendimize yediremiyoruz. Biz onların çocukları değiliz. Kendi başlarına gelin güvey oluyorlar. Amerikalıların sözüyle hareket edecek halimiz yok” diye konuştu.