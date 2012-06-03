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Emekli Org. Koman teslim oldu

Orhon, 28 Mayıs'ta soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermiş, savcılık Orhon'un tutuklanmasını talep etmişti

03 Haziran 2012 21:51

Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin yürüttüğü 28 Şubat Soruşturması kapsamında ifade veren ve nöbetçi hakimlikçe serbest bırakılan emekli Orgeneral Teoman Koman savcılığın itirazının ardından teslim oldu.

Aynı soruşturma kapsamında ifadesi alınan diğer isim Korgeneral Kamuran Orhon ise savcılığın itirazı üzerine Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.
 
Ankara Adalet Sarayı'na getirilen Orhon'un ifadesi, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi heyetince alındı.
 
Heyet, Orhon'un tutuklanmasına karar verdi.
 
Orhon, 28 Mayıs'ta soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermiş, savcılık Orhon'un tutuklanmasını talep etmişti. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği, Orhon'u serbest bırakmıştı.
 

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