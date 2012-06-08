Emekli Org. Hurşit Tolon'a 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan Zirve Yayınevi Katliamı'nın ek iddianamesinde emekli orgeneral Hurşit Tolon ve bazı şüpheliler için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan Zirve Yayınevi Katliamı'nın ek iddianamesinde 19 şüpheli, 'Terör örgütü kurma ve yönetme, adam öldürmeye azmettirme ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmekle' suçlandı. İddianamede Zirve Yayınevi cinayeti ile Hrant Dink ve Rahip Santoro cinayetlerinin 'Kafes Eylem Planı' çerçevesinde yapıldığı değerlendirildi. İddianamede bir numara olarak belirtilen Emekli Orgeneral Hurşit Tolon ve bazı şüpheliler hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış hapis cezası istendi.

Bir numaralı şüpheli olarak gösterilen emekli orgeneral Hurşit Tolon'un cinayetlerin yaşandığı gün Malatya İnönü Üniversitesi'nde "21. YY. başlangıcında kuşatılmış Türkiye' konulu konferans verdiği tespit edilmişti.

18 Nisan 2007 yılında Malatya'da Zirve Yayınevi'nde misyonerlik faaliyetleri yaptıkları gerekçesiyle biri Alman 3 kişinin boğazlarının kesilerek öldürülmesi olayının üzerinden 5 yıl geçti. Malatya Özel Yetkili 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava da tutuklu sanıklar yargılanırken 17 Mart 2011 tarihinde olayla ilgili gerçekleştirilen operasyonda 20 kişi gözaltına alınmış ve aralarında Malatya Eski İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Ülger'in de bulunduğu 5'i muvazzaf 7 kişi tutuklanmıştı.

19 şüphelinin yer aldığı ek iddianamede bir numara olarak gösterildiği öğrenilen Emekli Orgeneral Hurşit Tolon, 24 Haziran 2011 tarihinde İstanbul Beşiktaş Adliyesi'nde Ergenekon Savcısı Cihan Kansız'a Zirve Yayınevi soruşturması kapsamında ifade vermişti. Yine Zirve Yayınevi davası ikinci operasyonunda 30 Mart 2011'de İlahiyatçılar Prof. Zekeriya Beyaz, Prof. Abdurrahman Küçük, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Şahin Filiz, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Albayrak, Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin eski dekanı Mehmet Aydın ile Malatya İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Salim Cöhce'nin ev ve ofislerinde aramalar yapılmıştı.

Malatya Özel Yetkili 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında bir açıklama yapan müdahil avukatlardan Erdal Doğan, ek iddianamenin önemine değinerek "Olayın failleri ortaya çıkacak, bu konuyla ilgili örgüt şeması daha da netleşecek. Aynı zamanda Ergenekon'la yapılanması ve hukuki, fiili bağı çok daha netleşmiş olacak. Beklentimiz bu yönde. Bizim daha çok sürekli beyan ve gerekçe ve dilekçelerle, delillerle sunduğumuz hususun iddianame olarak, daha net olarak ortaya çıkmasını bekliyoruz" şeklinde konuşmuştu.

Dava sürecinde, halen Ergenekon Davası'nda tutuklu bulunan İnönü Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Fatih Hİlmioğlu'nun döneminde Üniversite'de, aralarında Org. Doğu Aktulga, Emekli Org. Edip Başer, Türkan Saylan, Gazeteci Mustafa Balbay, Tuncay Özkan'ın ve İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ferit İlsever'in bulunduğu konferansların CD ve DVD'leri istenerek çözümlenip Zirve Yayınevi dava dosyasına eklenmişti.

Savcılığın hazırladığı yeni iddianameyi bugün mahkemeye sundu. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde 18 Haziran'da yapılacak duruşmanın seyrinin değişmesi bekleniyor.

Zirve Yayınevi Cinayeti davasında, Eski Malatya Jandarma Alay Komutanı emekli Albay Mehmet Ülger, muvazzaf binbaşı Haydar Y., astsubay Abdullah A., Adil A., muvazzaf uzman çavuş Mehmet Ç., İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Ruhi A., Emre Günaydın, Salih Gürler, Abuzer Yıldırım, Hamit Çeker, Cuma Özdemir, Varol Bülent Aral halen tutuklu bulunuyor.