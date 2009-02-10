Emekli Org. Hurşit Tolon İHAM'a gidiyor

Hazırlıklar tamam



'Belgede Tolon'un adı bile geçmiyor'

Tahliye ile sonuçlanan süreç

Ergenekon sanığı olarak 7 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Tolon Paşa'nın 'kişisel özgürlüğünün kısıtlandığı gerekçesiyle' hakkını Avrupa'da arayacağı belirtiliyor. Eğer Tolon İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne (İHAM) giderse ilk defa bir Ergenekon sanığı İHAM'da dava açmış olacak.Emekli Orgeneral Hurşit Tolon bundan 7 ay önce Ergenekon terör örgütüne üye olmak isnadıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı. 7 ay boyunca tutuklu kaldığı halde hakkında dava bile açılmayan Hurşit Tolon cezaevinde hastalanarak 24 Ocak 2008’de GATA’ya kaldırılmıştı. Avukatlarının Hurşit Tolon’un tutukluluk halinin kaldırılması talebiyle son olarak İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptıkları başvuru 6 Şubatta mahkemece neticelendirilerek, Tolon’un tutuklu kalmasını gerekli kılacak bir delil olmadığı gerekçesiyle tahliye edilmesi kararı verilmişti. Şimdi ise, Hurşit Tolon Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmaya hazırlanıyor.Gazeteport'un Tolon’un yakın çevresinden edindiği bilgiye göre, Savcı Zekeriya Öz’ün Tolon’un tahliye edilmesi kararına itiraz süresi beklendikten sonra, Tolon’un avukatları İHAM’a resmen başvuracak. Bu sürenin 15 günü bulması bekleniyor. Tolon’un yakın çevresinden verilen bilgiler şöyle:“İHAM’a başvuru konusunu uzun süre inceledik. İHAM’a başvuru konusunda tüm hazırlıklar tamam. Başvuru için herşey hazırlandı. Başvurudan önce savcılığın tahliye kararına itirazını bekleyeceğiz. Savcılık makamının bu karara itiraz edeceğini bekliyoruz. İtiraz etmemelerine ihtimal vermiyoruz. Çünkü Hurşit Tolon’un 7 ay boyunca herhangi bir delil olmadan tutuklu kalmasını uygun gören makamın bu itirazı yapacağını düşünüyoruz. Savcılığın itiraz süresini bekleyerek ortaya çıkan durumu da değerlendirdikten sonra İHAM’a başvuru yapılacak.”“Hurşit Tolon 7 ay önce tutuklandı. Tutuklanmasında delil olarak gösterilen 25 sayfalık ve CD’ye aktarılmış olan, “Ergenekon analiz belgesi” isimli bir yazı idi. Bu belgede Hurşit Tolon’un adı dahi geçmiyordu. Bu belgeye Hurşit Tolon’un oğlunun oturduğu evde yapılan bir aramada rastlandı. O ev Hurşit Tolon’a anneden miras yoluyla geçmiş ve 6 senedir 30 yaşındaki oğlunun oturduğu evdi. Ev Hurşit Tolon’un oturduğu ev değildi. Ki,kendisinin oturmadığı bir evde bulunan bir belgenin Hurşit Tolon’a isnad edilmesi de zaten hukuki olarak sorunluydu.Daha sonradan Kasım 2008’de MİT bu belgenin daha önceden basında yayınlanmış ve orijinalitesi olmayan bir belge olduğu yönünde savcılığa bildirimde bulundu. Ergenekon örgütüne ait olduğu öne sürülen bu belge 2001’de Aydınlık Dergisi’nde ve diğer bazı yayın organlarında yer almıştı. MİT’in bu resmi bildirimi üzerine tekrardan tahliyesi için başvuruldu. MİT bu bildirimi kasımda yapmıştı ama Tolon’un avukatlarının sözde Ergenekon örgütüne ait olduğu iddia edilen bu belgeyi görme ve inceleme fırsatına ulaşması ancak ocakta mümkün olabildi. Belge incelendikten ve MİT’in bildirimi değerlendirildikten sonra 12. Ağır Ceza Nöbetçi Mahkemesi’ne tahliye için başvuru yapıldı ve başvuruya olumlu cevap verildi. Hurşit Tolon 7 ay boyunca tutuklu kalmasına rağmen hakkında dava dahi açılmamıştı. Dolayısıyla, dava açılmamış olduğu için, tahliye başvurusu avukatlarınca nöbetçi mahkemeye yapıldı.”Hurşit Tolon, 6 Temmuz 2008'de İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı. Nöbetçi mahkemenin tutukluluk kararına yapılan itiraz reddedildi. Avukatlar itirazlarını sürdürdü. 7 aylık sürede itiraz talepleri önüne gelen İstanbul 9, 13, 12 ve 14. Ağır Ceza mahkemeleri 'ret' kararı verdi. Tolon’un avukatları daha sonra 12. Ağır Ceza Nöbetçi Mahkemesi’nden yeniden tahliye talep etti. Mahkeme, Tolon'un Adli Tıp Kurumu'na sevkini istedi.Soruşturmayı yürüten savcılar, karara itiraz etti. Nöbetçi mahkeme kararında ısrar etti. Bu arada Adli Tıp Kurumu'ndan Tolon’un sağlığı ile ilgili bir rapor geldi. 9. Ağır Ceza Mahkemesi raporu inceleyerek tahliyeye gerek olmadığına hükmetti. Tolon'un avukatları mahkemenin bu kararına tepki göstererek tahliye talebinin raporu isteyen 12. Ağır Ceza'ya gönderilmesini talep etti. Ancak, 9. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti bu talebi reddetti.Avukatlar daha sonra nöbet sırası gelen İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemenin, tahliye talebine ilişkin mütalaa istediği Ergenekon savcıları, 'ret' yönünde görüş bildirdi. Mahkeme ama 14 Ekim 2008'de vermiş olduğu karara dayandı. Söz konusu kararda, Tolon'la ilgili 'kaçma ve delilleri karartma' şüphesinin bulunmadığı, 'şüphelinin telefon görüşmelerinin örgütle bağını gösterecek nitelikte unsurlar içermediği, ayrıca örgütün gerçekleştirdiği iddia olunan eylemlerle şüphelinin bağının kurulamadığı' belirtilmişti. Bu karara dayanan 12. Ağır Ceza, verdiği tahliye kararında 'Ergenekon belgesini' delil saymadı. Belgenin çeşitli basın kuruluşlarında haber konusu yapıldığını ve internette yayınlandığını, bu şekilde gizliliğinin kalmadığını belirterek Tolon’un tahliyesine karar verdi ve tahliyeye ilişkin kararı Silivri Cezaevi’ne gönderdi. Tolon halen GATA’da tedavi altında.