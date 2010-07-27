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EMEKLİ ORG. DOĞAN'IN AVUKATI MAHKEMEYE BAŞVURACAK İSTANBUL (A.A)

27 Temmuz 2010 16:16

-EMEKLİ ORG. DOĞAN'IN AVUKATI MAHKEMEYE BAŞVURACAK İSTANBUL (A.A) - 27.07.2010 - ''Balyoz Planı'' davası kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ın avukatı Celal Ülgen, müvekkilinin sağlık durumu nedeniyle hakkındaki yakalama kararının durdurulması için mahkemeye başvuracaklarını söyledi.  Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Celal Ülgen, müvekkili Doğan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu, tedavisinin hastanede devam ettiğini kaydetti.   Ülgen, Doğan'ın tetkiklerinin ve incelemelerinin devam ettiğini, sağlığı açısından ''iyi diyebilme olanağının bu aşamada bulunmadığını'' dile getirdi.  Doğan'ın sağlık durumu nedeniyle rahatsızlığı geçmeden cezaevine gönderilmesinin telafisi imkansız zararlar doğuracağını savunan Ülgen, bu nedenle yakalama kararının durdurulması talebiyle mahkemeye öğleden sonra dilekçe vereceklerini kaydetti.  Yapılan itirazlara ilişkin işleyecek süreç konusunda bilgi veren Ülgen, CMK'nın 26 ve 27. maddelerine göre reddi hakim talebinde bulunulduğu için öncelikle bunun karara bağlanacağını bildirdi.  Mahkeme heyetinin tüm üyelerinin reddedilmesi nedeniyle bu talebin İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirileceğini belirten Ülgen, reddi istenen hakimlerin de talebe ilişkin görüşlerini bildireceğini ifade etti.  Ret taleplerinin kabul olması durumunda itirazların incelenmesi için başka bir heyet oluşturulacağını ya da bunların başka bir mahkemeye havale edileceğini dile getiren Ülgen, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin itirazları reddetmesi durumunda ise 3 gün içinde İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine göndermesi gerektiğini anlattı. Bir gazetecinin ''Teslim olmaya gelirlerse tutuklama olacak mı?'' şeklindeki sorusuna Ülgen, yaptıkları itirazın uygulamayı durdurmadığını, mahkemenin bu itirazlar sonuçlanıncaya kadar yakalama emrinin durdurulmasına karar verebileceğini söyledi.  Ülgen, bir soru üzerine, şu ana kadar 83 kişinin yakalama emrine itirazda bulunduğunu bildirdi. 

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