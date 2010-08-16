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Emekli Org. Doğan, Peksak ve Çolakkadı için soruşturma istedi

1’inci Ordu eski Komutanı emekli Org. Çetin Doğan, Ali Efendi Peksak ve Turan Çolakkadı hakkında soruşturma izni için mahkemeye başvurdu.

16 Ağustos 2010 03:00

T24 - 1’inci Ordu eski Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan,  İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin de üye hakimi Ali Efendi Peksak ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı hakkında soruşturma izni için mahkemeye başvurdu.

　

Balyoz Güvenlik Harekat Planı davasının sanıklarından 1’inci Ordu eski Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, soruşturma kapsamında Doğan’ı ilk kez tutuklayan aynı zamanda davanın görüleceği İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin de üye hakimi Ali Efendi Peksak ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı hakkında soruşturma izni verilmesi için Ankara İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

　

Müvekkili Çetin Doğan’ın Balyoz Güvenlik Harekat Planı soruşturması kapsamında 26 Şubat 2010’da 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi hakimi Ali Efendi Peksak tarafından tutuklandığını hatırlatan avukat Hüseyin Ersöz , “Tutuklamanın gerçekleştiği gün Ali Efendi Peksak’ın Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı ile birlikte Beşiktaş Adliyesi’nin hemen yan tarafında bulunan Four Seasouns Otel’de akşam yemeği yediği iddiaları ortaya atılmıştır. Bunun üzerine Ali Efendi Peksak ve Turan Çolakkadı ile ilgili olarak soruşturma başlatılması talep edilmiştir" dedi. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nce, Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı’nın, Çetin Doğan’ın tutuklamaya sevk edilmesi konusunda soruşturma savcılarına baskı yaptığına dair delil gösterilmediği gerekçesi şikayetlerinin işleme konmadığını ifade eden Avukat Hüseyin Ersöz dilekçesinin devamında şunlara yer verdi:

　

“Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün soruşturmaya izin verilmemesine dair idari işlemin, hukuka uygun olup olmadığına ilişkin denetimin idari yargının görev alanı içinde olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün şikayetimizin işleme konulmamasına ilişkin kararının iptaline, hakim Ali Efendi Peksak ve Başsavcı vekili Turan Çolakkadı hakkında soruşturma başlatılmasına izin verilemesine karar verilmesini talep ediyoruz."

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