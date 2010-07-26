Emekli Org. Çetin Doğan yoğun bakımda

T24 - Balyoz davasında hakkında yakalama emri çıkarılan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan Bodrum'dan İstanbul'a hareket etmek için geldiği Bodrum-Milas Havaalanı'nda gözaltına alındı. Doğan'a buradan İstanbul'a uçuşunda bir polis memuru eşlik etti. Dün akşam saatlerinde İstanbul'a inen Doğan Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirildi. Doğan buradan Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Hastanede kontrolden geçen Doğan buradan da Siyami Ersek Hastanesi'ne sevk edildi. Avukatı, Doğan'ın yoğun bakımda olduğunu söyledi.



“Balyoz Planı” iddialarına ilişkin olarak açılan davada hakkında yakalama emri çıkarılan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, Bodrum'dan İstanbul'a getirildi. Uçağı saat 19.15 sıralarında İstanbul'a inen Emekli Orgeneral Çetin Doğan polis ekipleri tarafından Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Doğan, Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirildi. Yaklaşık 1 saat Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirilen Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz'de Adli Tıp Kurumu'na geldi. Doğan Adli Tıp Kurumu'ndaki sağlık kontrolünün ardından "yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığı" şikayetiyle Çapa Tıp Fakültesi Acil Dahiliye bölümüne getirildi. Doğan buradan da Siyami Ersek Hastanesi'ne sevk edildi.





Kalp krizi riski



Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın avukatı, Doğan'ın İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'neki kontrollerinin ardından, aşırı göğüs ağrısı şikayeti, yüksek tansiyon ve kan sonuçlarındaki yüksek değerlerin kalp krizini tetikleyen belirtiler olduğu gerekçesiyle daha önce tedavi gördügü Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiğini açıkladı.



Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünün ardından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Çetin Doğan,İstanbul Tıp Fakültesi Acil Dahiliye bölümüne götürülerek kendisine kan tahlili yapıldı. Doğan'ın ayrıca tansiyonu ölçüldü. Doğan'ın tansiyonu 19-13 olarak belirlendi. Tansiyonu yüksek olduğu belirtilen Doğan'a ayrıca kalp ritmini ölçmek için Elektrokardiyografi (EKG) testi yapıldı.



Testlerin ardından Doğan'ın alanında uzman hekimlerin incelenmesine karar verildi. Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, yapılan test ve değerlendirmelerin ardından, Doğan'ın bazı kan değerlerinin yüksek çıktığını ve bunun da kalp krizini tetikleyebileceğinin uzman doktorlar tarafından belirtildiğini ve Doğan'ın yüksek tansiyonun aşağı çekilemediği için daha önce tedavi gördüğü Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verildiğini ifade etti.





Uçağa binerken gözaltı



Doğan, Bodrum'da kaldığı villasından eşi Nilgül Doğan, arkadaşı Sedat Batu ve gazeteci Güneş Gürsel ile arkadaşı Hamit Tatari'nin Bodrum'daki evine gitti. Doğan ve beraberindekiler burada yaklaşık yarım saat kaldıktan sonra, özel otomobiliyle eskort eşliğinde İstanbul'a gitmek üzere, Bodrum-Milas Havalimanı'na hareket etti. Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Bodrum-Milas Havaalanı'nda gözaltına alındı.





"Allahaısmarladık"



Doğan'ın bulunduğu otomobilin arkasından, Hamit Tatari'nin evindeki görevliler tarafından begonvil ve yasemin çiçekleri döküldü. Doğan, yaptığı açıklamada, havalimanına gitmeden önce dostlarına uğradığını ve “Allahaısmarladık” dediğini söyledi. Çetin Doğan, şunları kaydetti:



“Olayları biliyorsunuz. Bodrum'da kaldık ve nihayet tekrar göreve çağırdılar. Görevimizin başına gidiyoruz. Ben 2003 yılında emekli olduğumu sanıyordum, meğerse emekli olamamışım, hala görev başındayım. Görevimin başına gidiyorum şimdi.”



Nilgül Doğan ise “Herkes geçmiş olsun diyor, bu kaçıncı geçmiş olsun diye merak ediyorum. İnşallah geçecek” diye konuştu.





Karara itiraz etti



Doğan'ın avukatı Celal Ülgen, yakalama kararına itiraz etti ve reddi hakim talebinde bulundu. Avukatı, Doğan'ın yoğun bakımda olduğunu söyledi.



