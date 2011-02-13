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Emekli Org. Çetin Doğan: Mübarek olsun

Balyoz davasında hakkında yeniden tutuklama kararı çıkan emekli Org. Çetin Doğan Akşam gazetesine konuştu.

13 Şubat 2011 02:00

Balyoz davasında hakkında yeniden tutuklama kararı çıkan emekli Orgeneral Çetin Doğan Akşam Gazetesi'nden Özlem Akarsu Çelik'e konuştu.

Doğan 'Usulüne uygun olarak tıpkı bir göreve gider gibi gideceğim' dedi.

Duruşmaya niçin katılmadığını da anlattı, 'Yaşıma aldırmadan damacanayı tek elimle kaldırdım, omuzum çıktı. Hastaneye gitmiştim...'

Emekli Org. Çetin Doğan'ın, 'Karar sizin için sürpriz oldu mu?' sorusuna verdiği yanıt şöyleydi...

'Kendim için zerre kadar üzülmüyorum. Bunlar geçecek. Ben, Türk Ordusu'nun görevdeki aktif generallerine, çöpten başka bir şey olmayan iddialarla yaşatılanlara üzülüyorum. Eşim çok soğukkanlı, ABD'deki kızımla da telefonda konuştum kararı öğrenince. Benim gibi dimdik ayaktalar.'


Peki ya Donanma'da bulunan belgeler?

'Belge dediklerinin hiçbir belge niteliği yok. Islak imzalı belgelerin bulunduğu ileri sürülüyor. Birileri televizyonlara çıkıp gerçeğe dayanmayan iddialarla ezbere konuşuyor maalesef. 43 klasör var diyorlar. Hayır, 40 tanesi polislerin kendi aralarında yazdıkları tutanaklar. İddialar 3 klasörü bile doldurmuyor. Doğrudan sahte belgelerle dolu klasörler... Bu kadar insafsızlık olur! Bir mahkeme yok, cemaat var ortada.'


Ne olacak bu davanın sonu?

'Ne diyelim... Mübarek olsun!'

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