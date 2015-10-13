Emekli Oramiral Necdet Özel'e hakaretten beraat etti

Balyoz davasında yaşanan tutuklamalara tepki için istifa eden eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Nusret Güner, Twitter’dan eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’e ‘hakaret’ ettiği iddiası ile hakkında açılan davada beraat etti.



Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre hakaret davasının ilk duruşması bugün Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Mahkeme emekli Oramiral Güner'in sözlerini hakaret olarak görmedi ve beraatına karar verdi.

İşte o tweetler



Nusret Güner, davaya konu olan 1 Haziran 2014’te paylaştığı twettlerinde şunları yazmıştı:

“Gnkur. Bşk. Amiral üniforması ile Beyaz Fırtına Tatbikatı için donanma’da! İyi ki, o lekesiz, bembeyaz, kutsal üniformayı zamanında çıkarmışım. Donanma’nın albay ve amirallerinin yüzde 80’ini tasfiye edenler, buna ses çıkarmayanlar utanmadan Donanma’ya geliyor utanmayanlar da onu karşılıyor. Genelkurmay Başkanı ve Başbakan olsam, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral B. Bostanoğlu’nun görevini 2 yıl daha uzatırım. Ah ikbal hırsı ah! Deniz K. Komutanı olsaydım, hapse giren silah arkadaşları özellikle denizciler için kılını kıpırdatmayan N. Özel Donanma’ya adımını atamazdı. Amiral üniforması içinde N. Özel ile donanma harikalar yaratıyor. Demek ki hapse girenler ve istifa edenler safra imiş. Dik duramayanlar, oramirale yasak koyan N. Özel’i amiral üniformasıyla Donanma’da ağırlıyor. Vefasızlık böyle bir şey. İftiharla sunar: Balyoz yiyen denizciler için kılını kıpırdatmayan Komutan, denizci üniformasıyla Donanma’da.”