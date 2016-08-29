Emekli Oramiral Nusret Güner: Fırat'ın doğusunda Kürdistan kurulmasına rıza gösterecek miyiz?

Balyoz ve İzmir Casusluk davaları kapsamındaki tutuklamalara tepki gösterip Donanma Komutanlığı'ndan istifa eden emekli Oramiral Nusret Güner, Türkiye'nin 'kırmızı çizgisi' olarak ilan ettiği Suriye'deki Kürt güçlerinin Fırat'ın batısına geçmemesi konusunda Denize ulaşmasa ne olur? Denizle bağı olmayan onlarca devlet var” yorumunu yaptı. Güner, “Fırat'ın doğusunda Kürdistan kurulmasına rıza gösterecek miyiz? Bu hiç konuşulmuyor. Yaşadıklarımız daha iyi günlerimiz” dedi,

Güner, planlayıcısının Fethullah Gülen olduğu ileri sürülen darbe girişimini değerlendirirken, “Eğer o davalar döneminde üç kuvvet komutanı istifa etmiş olsaydı, 15 Temmuz darbesi yaşanmazdı” dedi.

Güner'in Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamalar şöyle:

Daha iyi günlerimiz: Muhalefeti, medyayı yok edersen, ‘her şeyi iyi biliyorum' dersen, ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' ilkesini ortadan kaldırırsan bu olur. Bu iyi günlerimiz. İçimizdeki terörü çözememişken, Suriye'nin içine karışıyoruz. Suriye'ye ilaç, insani yardım yapılsaydı, bu işler yine başımızsa gelmezdi.

Uçuruma doğru: Artık toplumu öyle alıştırmışlar ki, siyasilerin yalan söylemesi normal sayılıyor. ‘Açılım' adı altında yürütülen görüşmeler nedeniyle teröristle mücadele edilmedi, onların her türlü faaliyetine göz yumuldu, teröristler de eylem alt yapılarını hazırladı.

Ya Fırat'ın doğusu: Bizi uyutuyorlar, kandırıyorlar. Suriye'deki Kürtçü örgüt YPG'nin Fırat'ın batısından çekilmesini istiyoruz. Peki, Fırat'ın doğusunda Kürdistan kurulmasına, sınır komşumuz olmasına razı mıyız? Bu hiç konuşulmuyor. Batıya geçişi ve denize ulaşması önlenecekmiş. Bugün denizle bağı olmayan onlarca devlet var. Fırat'ın batısı denildiği için başka şey konuşulmuyor. Bunun önlenebilmesi için Suriye ve Irak devlet güçleriyle işbirliği yapmamız lazım.

Türkiye yalnız kaldı: Türk Silahlı Kuvvetleri, Cerablus'a girmeden önce tehdidi değerlendirmiştir. Orada şehit verebileceğimiz de dikkate alınmıştır. YPG'nin arkasında ABD var. Suriye, Rusya'nın vazgeçilmezi. Türkiye bölgede yalnız kaldı. Cerablus'ta 2 tankımızın vurulması, bir askerimizin şehit edilmesi, ikisinin yaralanması olayında, YPG'nin Rus yapımı Kornet Tanksavarı kullandığı anlaşıldı.

Bin yıllık disiplin bozuldu: AKP döneminde FETÖ'cülerin TSK'dan atılması engellendi. Darbe girişimiyle Silahlı Kuvvetler'e büyük darbe indirildi. Bin yıllık askeri disiplin bozuldu. Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk gibi davalarda kumpasları ortayla koymuştuk. Ancak o zaman uyarılarımız hiç dikkate alınmadı. 15 Temmuz darbe girişimi bir bakıma başarıya ulaşmıştır. Bundan sonrası olmazdı, çünkü buraya kadar gitmesi istendi. Küresel güçler hedefine ulaştı.