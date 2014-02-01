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Emekli tuğamiral Cem Aziz Çakmak tahliye edildi

Balyoz hükümlüsü, emekli tuğamiral Cem Aziz Çakmak kanser hastalığı nedeniyle tahliye edildi

01 Şubat 2014 19:12

Balyoz Davası'nda 16 yıl hapis cezasına çarptırılan, kanser hastası emekli tuğamiral Cem Aziz Çakmak, tahliye edildi.

18 yıl hapis cezası verilen Cem Aziz Çakmak, cezasının ertelenmesi talebiyle Bakırköy İnfaz Savcılığı'na başvurdu. Talebi inceleyen Savcılık, Adli Tıp'tan rapor istedi.

Çakmak, İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Pataoloji sonucu açıklanan Çakmak'ın akciğerinden alınan parçada kanser modülleri tespit edildi. Hastane, Çakmak'ın yatarak tedavi edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Raporda, Çakmak'ın hastalığı ve durumu ayrıntılı olarak anlatıldı.

Adli Tıp'ın hastaneden gelen rapor ve tahliller doğrultusunda hazırladı rapor Savcılığa gönderildi. Raporu inceleyen Savcılık, Çakmak'ın tahliyesine karar verdi.

 

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