Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlere iyi haber

T24 - Emekli olduktan sonra tekrar çalışmaya başlayan, ancak destek primi ödemesi gerektiğinden haberi olmadığı için 6 yıllık prim borcu çıkarılan 112 bin emekli, yeniden yapılandırma kapsamına alındı.



Maaşlarına haciz konulması gündemde olan bu kişiler, af kapsamına girecek. 2004 yılında 1479 ve 4956 sayılı kanunlarda değişiklik yapılarak, işyeri sahibi olan emeklilerden sosyal güvenlik destek primi kesilmesine karar verilmişti. Bu durumdaki emeklilerin üç ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurarak destek primi kesilmesini talep etmesi gerekiyordu.



Ancak kanundan habersiz olan emekliler müracaat etmedi. SGK ise 6 yıl boyunca bu kişileri uyarmadığı gibi destek primlerini de emekli maaşlarından kesmedi. Geçtiğimiz aylarda ise faiziyle birlikte toplu borç çıkardı. Emeklilerden 8 bin lira ile 10 bin lira arasında değişen 6 yıllık prim borcunu ödemesi isteniyordu. Bu borcu ödeyemeyen emeklilerin maaşlarına haciz konulacaktı. Ancak hükümetin çıkardığı af, emeklileri de kapsayacak. Böylece destek primi borcu olan emeklilerin maaşları hacizden kurtulacak. Yüksek faizler silinecek.



Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan 204 bin 339 emekli bulunuyor. Bunlardan 112 bininin 6 yıllık birikmiş prim borcu bulunuyor. Bu kişiler, işyeri açarak çalışmaya başladıklarını SGK'ya bildirmedikleri için yüklü borçla karşı karşıya kalmışlardı.



Devletin tahsil edemediği destek pirimi ise 373 milyon TL. SGK uzun süredir bu durumdaki emeklilerin sorununa çözüm arıyordu. Af paketi emeklinin imdadına yetişti. Buna göre borçlar yeniden yapılandırılacak. Borç asılları muhafaza edilirken faizleri silinecek. Bunun yerine ana para her yıl için enflasyon oranında artırılarak bugüne getirilerek hesaplanacak. Böylece faizle bilirlikte katlanarak artan destek primi borcu hafifleyecek. Ayrıca borçlara taksit yapılacak. Daha önce emeklinin destek primi borcunu, faizleriyle birlikte toplu ödemesi isteniyordu.



Yeniden yapılandırma, bir önceki prim affına başvurup ödeyemeyenlere de çok önemli bir fırsat getiriyor. En son 2008'de çıkarılan prim affı başvuru rekoru kırmıştı. SGK alacaklarının 24 milyar TL'si yapılandırmaya girmişti. Ancak affın hemen arkasından gelen ekonomik kriz hesapları bozmuştu. Prim affına başvuran 250 bin esnaf borcunu ödeyemedi. Yeni af, kriz nedeniyle zora giren bu kişiler için önemli rahatlama getirecek. Taksitlerinin birkaçını kaçıran ya da ödeme planı bozulanlara, eski kanuna göre yararlanma hakkı veriliyor. Önceki hafta borç faizlerinin yüzde 85'i siliniyordu. Bu nedenle affa ilgi büyük olmuştu. Bu kişiler, yeni aftan, önceki affın cazip şartlarıyla yararlanabilecek.





