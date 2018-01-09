Emekli olan pilotun son uçuşuna ailesi de yolcu olarak eşlik etti

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları (THY) kaptan pilotlarından 63 yaşındaki Yusuf Sezai Turan, Antalya-İstanbul uçuşla olarak pilotluğa veda ederek emekli oldu. Pilotun son uçuşuna ailesi de yolcu olarak eşlik etti.

Hava Kuvvetleri’nden ayrıldıktan sonra bir süre özel sektörde görev yapan Yusuf Sezai Turan, son 21 yıldır da THY’nin Airbus tipi uçaklarında görev yapıyordu. Turan, önceki gün gerçekleştirdiği Antalya-İstanbul seferiyle son uçuşunu gerçekleştirdi. Turan’ı son uçuşunda eşi Ayten Turan ile THY’de aynı filoda görev yapan oğlu Kaptan Pilot Evren Turan ve pilotaj eğitimine devam eden diğer oğlu Eren Turan da yolcu olarak eşlik etti. Turan’ın oğulları ile birlikte aynı kokpitte görev yapma isteğine, uçuş emniyeti açısından izin verilmedi.

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