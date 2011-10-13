-Emekli öğretmenlere yaşam evi ANKARA (A.A) - 13.10.2011 - Milli Eğitim Vakfı (MEV), yıllarca eğitime hizmet vermiş ve pek çok öğrenciyi yetiştirerek hayata kazandıran emekli öğretmenlere yönelik içinde sosyal tesislerin de bulunacağı yaşam evi projesi hazırladı. MEV Merkez Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Özçukurlu, emekli öğretmenlerin ücret karşılığında kalabileceği bir yaşam evi açmayı planladıklarını söyledi. Yaptıkları bir araştırmaya göre, Türkiye genelinde 300 binin üzerinde emekli öğretmen olduğunu söyleyen Özçukurlu, ''Bu öğretmenlerin 30 bininden fazlası Ankara'da, 40 bin civarındaki emekli öğretmen ise İstanbul'da yaşıyor'' dedi. Özçukurlu, yaşam evini Ankara ve İstanbul'da açmayı düşündüklerini belirterek, emekli öğretmenlerin yüzde 19,8'inin tek başına yaşadığını, bu öğretmenlerden gayrimenkullerini ve birikimlerini bir hayır kurumuna bırakmak isteyenlerin de olduğunu söyledi. Yaşam evi açarak emekli öğretmenlerin yaşamlarını daha rahat geçirebilmelerini sağlamayı amaçladıklarını aktaran Özçukurlu, bazı emekli öğretmenlerin yılların verdiği tecrübe ve deneyimlerinden de çeşitli projeler üretmek amacıyla yararlanmak istediklerini belirtti. Yaşam evi projesi için temaslarının sürdüğünü anlatan Özçukurlu, böyle bir yer için emekli öğretmenlerden kendilerine çok talep geldiğini söyledi.