T24 LogoT24 Logo
Gündem

Emekli öğretmen doğum gününde ölü bulundu

Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesine tatil için gelen emekli öğretmen, 2 çocuk babası, 55 yaşındaki Şaban Yüce, doğum gününde kaldığı evde ölü bulundu

02 Aralık 2017 13:06

Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesine tatil için gelen emekli öğretmen, 2 çocuk babası, 55 yaşındaki Şaban Yüce, doğum gününde kaldığı evde ölü bulundu.
Gazipaşa\'ya tatil için 20 gün önce gelen Şaban Yüce\'nin her gün gittiği kafeye gelmemesinden şüphelenen arkadaşları kontrol etmek için dün saat 20.30 sıralarında Koru Mahallesi Muz Kent Sitesi\'nde kaldığı eve gitti. Arkadaşları, zili çaldı. Ancak açan olmadı. Aracı da park halinde evinin önünde duran Şaban Yüce\'nin durumundan şüphelenen arkadaşları polise haber verdi.
İhbar üzerine eve 112 ekipleri ve polis geldi. Giriş kattaki dairenin kapısının kilitli olması nedeniyle itfaiyeden yardım istendi. Balkondan eve giren ekipler Şaban Yüce\'yi koltuk üzerinde hareketsiz buldu. Yapılan incelemede Yüce\'nin öldüğü belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Şaban Yüce\'nin cenazesi morga konuldu. Yüce\'nin kesin ölüm nedeni otopsi sonrası ortaya çıkacak. Şaban Yüce\'nin dün doğum günü olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yücel BULUTGAZİPAŞAAntalya DHA ANTALYA GazipaşaYüceGazipaşaKoru Mahallesi Muz Kent SitesiArkadaşlarıAncakAracıGirişBalkondanYapılanSavcınınFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24