Emekli öğretmen doğum gününde ölü bulundu

Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesine tatil için gelen emekli öğretmen, 2 çocuk babası, 55 yaşındaki Şaban Yüce, doğum gününde kaldığı evde ölü bulundu.

Gazipaşa\'ya tatil için 20 gün önce gelen Şaban Yüce\'nin her gün gittiği kafeye gelmemesinden şüphelenen arkadaşları kontrol etmek için dün saat 20.30 sıralarında Koru Mahallesi Muz Kent Sitesi\'nde kaldığı eve gitti. Arkadaşları, zili çaldı. Ancak açan olmadı. Aracı da park halinde evinin önünde duran Şaban Yüce\'nin durumundan şüphelenen arkadaşları polise haber verdi.

İhbar üzerine eve 112 ekipleri ve polis geldi. Giriş kattaki dairenin kapısının kilitli olması nedeniyle itfaiyeden yardım istendi. Balkondan eve giren ekipler Şaban Yüce\'yi koltuk üzerinde hareketsiz buldu. Yapılan incelemede Yüce\'nin öldüğü belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Şaban Yüce\'nin cenazesi morga konuldu. Yüce\'nin kesin ölüm nedeni otopsi sonrası ortaya çıkacak. Şaban Yüce\'nin dün doğum günü olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI