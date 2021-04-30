Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen yasaları inceledi: Alkol yasağının dayanağı yok

Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen yasaları inceledi, alkol satışına yasaklama getirilmesinin yasal dayanağı olmadığına vurgu yaptı.

İçişleri Bakanlığı’nın Umumi Hıfzıssıhha Yasası’na dayalı herhangi bir yetkisi yok

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, bulaşıcı ve salgın hastalıklar konusunda yapılacak işlerin, Umumi Hıfzıssıhha Yasası ile düzenlendiğine dikkati çeken Esen, “Tehlikeli genel sağlığı ilgilendiren genelgelerin Sağlık Bakanlığı’nca yayımlanması gerekmektedir. Bu konularda halen yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre İçişleri Bakanlığı’nın Umumi Hıfzıssıhha Yasası’na dayalı (toplumun genel sağlığını ilgilendiren konularda) herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır” dedi.

"Belirtilen durumlar dışında alkol satışlarının ayrıca yasaklanmasının yasal dayanağının olmadığı düşünülmekte"

Esen, Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 27 Nisan 2021 gün ve 2021/22 sayılı kararında alkollü içki satışlarının yasaklanmasına ilişkin herhangi bir kurala yer verilmediğini vurguladı. Alkollü içkilerin satış usul/esaslarının, İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Yasası başta olmak üzere, mevzuatta ayrıca ve ayrıntılı olarak düzenlendiğini belirten Esen, “Yasanın 6. maddesine göre ‘alkollü içkilerin basın/yayın yoluyla tüketicilere satışı ve posta ile satış yöntemi kullanılarak gönderilmesi’ yasaktır. Anılan hüküm uyarınca bakkal, market, kuruyemişçilerin on-line sipariş firmalarının adrese servis şeklinde alkollü içki satışı yapmaları olanaklı değildir. Belirtilen durumlar dışında alkol satışlarının ayrıca yasaklanmasının yasal dayanağının olmadığı düşünülmektedir” dedi.