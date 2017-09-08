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Emekli müdür denizde ayağına taş bağlı ölü bulundu

Süheyla GÖZDERELİLER / YALOVA, (DHA) - YALOVA’nın Çınarcık İlçesi’nde eski halk eğitim merkezi müdürü 52 yaşındaki Mehmet Ceylan, Taşliman Mevkisi’nde denizde ayağına taş bağlı olarak ölü bulundu

08 Eylül 2017 14:48

Süheyla GÖZDERELİLER / YALOVA, (DHA) - YALOVA’nın Çınarcık İlçesi’nde eski halk eğitim merkezi müdürü 52 yaşındaki Mehmet Ceylan, Taşliman Mevkisi’nde denizde ayağına taş bağlı olarak ölü bulundu. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen evli 1 çocuk babası Ceylan\'ın intihar ettiği düşünülüyor.  
Çınarcık’ta 4 yıl boyunca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yapan ve kısa süre önce emekliye ayrılan Mehmet Ceylan, bugün saat 08.30 sıralarında ilçedeki vatandaşlar tarafından denizde ölü  bulundu. Ayağına taş bağlı olan Mehmet Ceylan\'ın ölüm haberini alan Çınarcık Kaymakamı Abdullah Çiftçi, olay yerine gelerek polisten bilgi aldı. Yaklaşık 4 ay önce emekli olan ve son dönemlerde psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen Mehmet Ceylan\'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.
Mehmet Ceylan\'ın ölümüyle ilgili soruşturmaya başlandı.
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