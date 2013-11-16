Emekli MİT’çi Mehmet Eymür: Yeşil’in yaşadığını düşünmüyorum

Emekli MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür, Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın yaşayıp yaşamadığına ilişkin tartışmalarla ilgili olarak "Yaşadığını düşünmüyorum. Yeşil'in ortadan kaybolmasının ardından bir çalışma yaptık ve yaşadığını tespit edemedi” görüşünü dile getirdi.

A Haber’de yayınlanan Mehmet Ali Önel yönetimindeki Deşifre Programı, “Milli İstihbarat Teşkilatı Neden Hedefte” sorusuna yanıt aradı.

Emekli MİT mensubu Prof. Dr.Mahir Kaynak’ın özel röportaj verdiği programa, Emekli MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür ve Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Sorumlusu Abdurrahman Şimşek konuk oldu.

Programda söz olan Emekli MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür Gezi olaylarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İlk başlarda masum başlayan olayların farklı gruplar tarafından kullanıldığını ifaden Eymür “Olaylar sırasında burada yetişmiş İsrail'de askerlik yapmış insanlar 'Gezi'de görev aldı. Mossad ajanıydılar" şeklinde konuştu.

Mehmet Eymür Mehmet Ali Önel’in Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın yaşayıp yaşamadığına ilişkin sorusuna ise "Yaşadığını düşünmüyorum Yeşil'in ortadan kaybolmasının ardından bir çalışma yaptık ve yaşadığını tespit edemedik.” cevabını verdi.

Yeşil'in oğlu ile email ile konuştuklarını belirten Eymür, ”Savcı Zekeriya Öz de bana Yeşil’in yaşadığını söyledi. Ancak Yeşil'in yaşadığını zannetmiyorum. Devletin verdiği görevleri yapmış bir adamın saklanacağını da düşünmüyorum" dedi.

Kaynak: MİT’in millileşmesi, küresel sermayeyi rahatsız ediyor

Uzun bir aradan sonra Deşifre kameralarının karşısına geçen Emekli MİT Mensubu Prof. Dr. Mahir Kaynak, Mehmet Ali Önel’in “son yıllarda nasıl bir Türkiye kuruldu da yabancı güç odakları bundan rahatsız oldu” sorusuna çok çarpıcı yanıtlar verdi.

Kaynak “Eskiden Türkiye’yi iyi kontrol ediyorlardı, medya onların kontrolünde idi. Bir takım kurumlarımıza da sızmışlardı. Şimdi yavaş yavaş Türkiye kendine dönüyor, yabancıların kontrolünden çıkıyor, bu da onları rahatsız ediyor” dedi.

Esad rejiminin düşmesi durumunda Türkiye’nin Suriye ile bütünleşeceğini ileri süren Kaynak “Dünya’da şuan küresel sermaye ile ulus devletlerin savaşı var. Bu savaşı küresel sermaye kaybedecek.” değerlendirmesinde bulundu.

‘Mossad vizesiz operasyon yapmak istiyor’

Programda söz alan Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Sorumlusu Abdurrahman Şimşek de “MİT’e yapılan saldırı aslında Türkiye’ye yapılan bir saldırıdır. İsrail’in Hakan Fidan’ı hedef almasının nedeni: Türkiye’de vizesiz operasyonlar yapmak istiyor olmasından kaynaklanıyor” şeklinde konuştu.