T24 LogoT24 Logo
Gündem

Emekli MİT’çi Mehmet Eymür: Yeşil’in yaşadığını düşünmüyorum

Mehmet Eymür: avcı Zekeriya Öz de bana Yeşil’in yaşadığını söyledi. Ancak Yeşil'in yaşadığını zannetmiyorum

16 Kasım 2013 20:47

Emekli MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür, Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın yaşayıp yaşamadığına ilişkin tartışmalarla ilgili olarak "Yaşadığını düşünmüyorum. Yeşil'in ortadan kaybolmasının ardından bir çalışma yaptık ve yaşadığını tespit edemedi” görüşünü dile getirdi.

A Haber’de yayınlanan Mehmet Ali Önel yönetimindeki Deşifre Programı, “Milli İstihbarat Teşkilatı Neden Hedefte” sorusuna yanıt aradı.

Emekli MİT mensubu Prof. Dr.Mahir Kaynak’ın özel röportaj verdiği programa, Emekli MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür ve Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Sorumlusu Abdurrahman Şimşek konuk oldu.

Programda söz olan Emekli MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür Gezi olaylarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İlk başlarda masum başlayan olayların farklı gruplar tarafından kullanıldığını ifaden Eymür “Olaylar sırasında burada yetişmiş İsrail'de askerlik yapmış insanlar 'Gezi'de görev aldı. Mossad ajanıydılar" şeklinde konuştu.

Mehmet Eymür Mehmet Ali Önel’in Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın yaşayıp yaşamadığına ilişkin sorusuna ise "Yaşadığını düşünmüyorum Yeşil'in ortadan kaybolmasının ardından bir çalışma yaptık ve yaşadığını tespit edemedik.” cevabını verdi.

Yeşil'in oğlu ile email ile konuştuklarını belirten Eymür, ”Savcı Zekeriya Öz de bana Yeşil’in yaşadığını söyledi. Ancak Yeşil'in yaşadığını zannetmiyorum. Devletin verdiği görevleri yapmış bir adamın saklanacağını da düşünmüyorum" dedi.

 

Kaynak: MİT’in millileşmesi, küresel sermayeyi rahatsız ediyor

 

Uzun bir aradan sonra Deşifre kameralarının karşısına geçen Emekli MİT Mensubu  Prof. Dr. Mahir Kaynak, Mehmet Ali Önel’in “son yıllarda nasıl bir Türkiye kuruldu da yabancı güç odakları bundan rahatsız oldu” sorusuna çok çarpıcı yanıtlar verdi. 

Kaynak “Eskiden Türkiye’yi iyi kontrol ediyorlardı, medya onların kontrolünde idi. Bir takım kurumlarımıza da sızmışlardı. Şimdi yavaş yavaş Türkiye kendine dönüyor, yabancıların kontrolünden çıkıyor, bu da onları rahatsız ediyor” dedi.

Esad rejiminin düşmesi durumunda Türkiye’nin Suriye ile bütünleşeceğini ileri süren Kaynak “Dünya’da şuan küresel sermaye ile ulus devletlerin savaşı var. Bu savaşı küresel sermaye kaybedecek.” değerlendirmesinde bulundu.

 

‘Mossad vizesiz operasyon yapmak istiyor’

 

Programda söz alan Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Sorumlusu Abdurrahman Şimşek de “MİT’e yapılan saldırı aslında Türkiye’ye yapılan bir saldırıdır. İsrail’in Hakan Fidan’ı hedef almasının nedeni: Türkiye’de vizesiz operasyonlar yapmak istiyor olmasından kaynaklanıyor” şeklinde konuştu.

 

ETİKETLER

mehmet eymürmahmut yıldırımmahir kaynakabdurrahman şimşek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24