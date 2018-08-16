Emekli Mahkeme Başkanı Köksal Şengün tanık olarak dinlenecek

Özden ATİK / İstanbul, DHA - ERGENEKON davasının hakimlerinden olan ve \"Silahlı terör örgütü (FETÖ) üyeliği\" suçundan tutuklu bulunan Hüsnü Çalmuk\'un yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin ilk başkanı Köksal Şengün\'ün davada tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, emekli Orgeneraller Hurşit Tolon ve Tuncer Kılınç\'ın da suçtan zarar görmeleri ihtimalini dikkate alarak davaya katılma taleplerini kabul etti.

ALBAY DURSUN ÇİÇEK DE DURUŞMAYA KATILDI

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 4\'üncü celsesi görülen duruşmaya, halen Kocaeli 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda tutuklu bulunan sanık Hüsnü Çalmuk getirilmedi. Davaya daha önce müdahil olan emekli Albay Dursun Çiçek de duruşmaya katıldı. Sanık Hüsnü Çalmuk\'un cezaevi müdürlüğü aracılığıyla dilekçe gönderilerek sağlık sorunları nedeniyle hastaneye götürüleceği gerekçesiyle duruşmaya katılamayacağının bildirildiği tutanağa geçirildi. Mahkeme Başkanı, dosyanın gizli tanığının sağlık sebebiyle hazır edilemediğini belirterek diğer tanık Hamza Eyidemir\'in de savunma hakkının kısıtlanmaması için bu celse dinlenmemesine karar verdi.

ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI İLKER BAŞBUĞ KATILMA TALEBİNDE BULUNDU

Ergenekon davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan ancak davadaki FETÖ kumpası nedeniyle yeniden yargılanan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile emekli orgeneraller Hurşit Tolon ve Tuncer Kılınç\'ın avukatı İlkay Sezer müdahillik talebinde bulundu. Sanık Hüsnü Çalmuk\'un avukatı Alperen Karakuş, müvekkilinin adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasını talep etti.

MÜDAHİLLİK TALEPLERİ KABUL EDİLDİ

Sanık Hüsnü Çalmuk\'un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi eski başkanı Köksal Şengün\'ün bir dahaki celse tanık olarak dinlenmesi için davetiye gönderilmesine karar verdi. Heyet, davaya katılma talebinde bulunan eski İlker Başbuğ, Hurşit Tolon ve Tuncer Kılınç\'ın müdahillik taleplerini suçlardan zarar görme ihtimalini dikkate alarak kabul etti. Duruşma ertelendi.