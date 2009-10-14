Emekli maaşlarındaki adaletsizlik gideriliyor

Hükümet, emekliler arasındaki maaş dengesizliğini ortadan kaldırmak için harekete geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, geçmişte aynı primi yatıranların aldıkları emekli maaşları arasında farklılık olduğuna işaret ederek, SGK'nın konuyla ilgili çalışma başlattığını söyledi.

Zaman Gazetesi'nin haberine göre sosyal güvenliğin temelinin, ödenen prime göre maaş alınması olduğunu vurgulayan Dinçer, adaleti sağlamak için yapılacak düzenlemenin maliyetinin çalışma tamamlandıktan sonra ortaya çıkacağını kaydetti. İntibak düzenlemesinin hayata geçirilmesiyle yaklaşık 3 milyon emeklinin maaşında artış olacak.

Emekli aylıklarının bağlanmasıyla ilgili sistemden kaynaklanan problem sebebiyle örneğin tavandan emekli olmuş bir kişi, eski emekli ise aldığı aylık 650 lira civarında. Ancak bir başka kişi yine tavandan prim ödeyip yeni emekli olursa yaklaşık 1.200 lira aylık alıyor.

Çalışma Bakanı Ömer Dinçer, bazı köşe yazarları ve gazetecilerle kahvaltılı sohbet toplantısı düzenledi. Hükümetin uzun süredir gündeminde olan global bütçeyle ilgili bilgi veren Dinçer, uygulamanın vatandaşla ilgili olmadığını anlattı. Vatandaşın olumsuz etkilenmesinin söz konusu olmayacağını ifade eden Dinçer, "Bu bizim hizmet sunucuları olan hastaneler, ilaç firmaları ve medikalcilerle olan bir ilişki. Sistem, harcama arttıkça indirimlerin arttığı bir mekanizma getiriyor. Örneğin ilaca ödediğimiz para 14,5 milyar lira. Bu rakam arttıkça indirim oranı da artacak. Böylece devletin ilaca ödediği para sabit kalacak." dedi.

Dinçer, ancak global bütçe uygulamasını ilaç firmalarının kabul etmediğini söyledi. Bu sebeple tasarruf amacıyla bir başka düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Üç milyar lira tasarruf sağlayacak bu düzenlemeye göre orijinal ve eşdeğer ilaçların fiyatları yüzde 60 bandına çekildi. Daha önce orijinal ilaçlarda yüzde 100, eşdeğer ilaçlarda yüzde 80 ödeyen devlet, yeni uygulamayla orijinal ve eşdeğer ilaçlarda yüzde 60 üzerinden ödeme yapacak.

Bakan Dinçer, yılbaşından itibaren hastanelerin sınıflandırılarak 5 ayrı fark ücreti uygulamasına geçileceğini de anlattı. Konut Edindirme Yardımı (KEY) ödemelerindeki gecikmeyle ilgili de bilgi veren Bakan Dinçer, gecikmenin kaynak yokluğundan değil, yanlış tutulan kayıtlardan ve kurumların baştan savma listelerinden kaynaklandığını aktardı. Çalışma Bakanı, sendikalar tarafından 'kiralık işçi' düzenlemesi olarak anılan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün veto ettiği özel istihdam bürolarıyla ilgili düzenlemede ısrarcı olacaklarını açıkladı.

Bakan Kavaf: Emeklilere iyileştirme düşünülüyor

Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf da emeklilerin maaşlarında iyileştirme düşünüldüğünü, buna bütün emeklilerin dahil edileceğini bildirdi.

AKP İzmir İl Başkanlığını ziyaretinde bir partilinin seyyanen zamların emeklilerin bir bölümüne yapılıp diğer bölümüne yapılmadığı yönündeki söylemine karşı Bakan Kavaf, “Seyyanen zamları kimseye vermedik. Emeklilere iyileştirme düşünülüyor. Buna bütün emekliler dahil edilecek. İşçi, memur birkaç kategoride emekli var. Arada dengesizlik varsa eğer, onu da kapatacak şekilde o düzenleme herkes için düşünülüyor” yanıtını verdi.