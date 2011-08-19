Emekli maaşları Bayram öncesi yatırılacak

T24 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, tüm emeklilerin, 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz, kimsesiz ve özürlülerin aylıklarının Ramazan Bayramı öncesinde ödeneceğini bildirdi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, tüm emeklilerin, 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz, kimsesiz ve özürlülerin aylıklarının Ramazan Bayramı öncesinde ödeneceğini bildirdi. İşsizlik sigortası ödemeleri de bayramdan önce yapılacak.



Bakan Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm emeklilerin, Sosyal Güvenlik Kurumundan aylık alanların ve işsizlik ödeneğinden yararlananların bayramı daha rahat geçirmeleri ve gerekli hazırlıkları yapabilmeleri için ilgili kurumların çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.



İşçi emeklilerinin aylıklarını normal ödeme günü olan ve bayram öncesine gelen 17-26 Ağustosta alacaklarını ifade eden Çelik, Bağ-Kur emeklilerinden 25 ve 26 Ağustosta aylık alanlara aynı günlerde, 27 Ağustosta aylık alanlara 26 Ağustosta, 28 Ağustosta aylık alanlara ise arife günü olan 29 Ağustosta ödeme yapılacağını belirtti.



Emekli Sandığı emeklilerinin normal aylık ödeme tarihlerinin (1-5 Eylül) bayrama ve bayram sonrasına geldiğine dikkati çeken Çelik, bu nedenle 1-5 Eylül 2011’de ödenmesi gereken aylıkların Ramazan Bayramı öncesine alındığı söyledi.



Çelik, buna göre, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında emekli, dul ve yetim aylığı alanlardan, aylık ödeme günü 1 Eylül 2011 olanlara aylıklarının 23 Ağustos Salı, aylık ödeme günü 2-3 Eylül 2011 olanlara aylıklarının 24 Ağustos Çarşamba, aylık ödeme günü 4 Eylül 2011 olanlara aylıklarının 25 Ağustos Perşembe, aylık ödeme günü 5 Eylül 2011 olanlara aylıklarının 26 Ağustos Cuma günü ödeneceğini bildirdi.



Bunun yanında, 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanan 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesizler ile özürlülerin aylıklarının 25 ve 26 Ağustos tarihlerinde ödeneceğini belirten Çelik, aylık ödemelerinin, doğum tarihinin son rakamı 0-1-2-3-4 olan vatandaşlara 25 Ağustos Perşembe, doğum tarihinin son rakamı 5-6-7-8-9 olan vatandaşlara 26 Ağustos Cuma günü yapılacağını kaydetti.



Faruk Çelik, Ramazan Bayramı nedeniyle işsizlik sigortası, kısa çalışma, iş kaybı tazminatı ve Ücret Garanti Fonu ödemelerinin de 26 Ağustos 2011 Cuma günü yapılacağını ifade etti.



Aylıkların erken ödenmesiyle emekli, dul ve yetimler ile 65 yaş aylığı alan vatandaşların Ramazan ayının ardından gelen bayramı daha rahat geçirmelerini amaçladıklarını vurgulayarak, "Emeklilerimizin, yaşlılarımızın, işsizlerimizin bayram hazırlıklarını ve bayram kutlamalarını daha iyi yapabilmeleri için böyle bir karar aldık. Böylece büyüklerimiz, vatandaşlarımız çocuklarıyla, torunlarıyla mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmelerini amaçlıyoruz. Bu vesileyle de tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını şimdiden kutluyorum" dedi.

