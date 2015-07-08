Emekli maaşını Çipras'a gönderdi

88 yaşında Kıbrıslı Rum bir emekli, 506 euroluk emekli maaşını Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a göndererdi.

Ülkenin kriz kıskacındaki bütçesine katkı sunmak istediğini söyleyen emekli Onoufrios Michaelides, Başbakan'a bir de mektup yazdı. Michaelides Başbakan'a "Yoldaş Alexis" diye seslendi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Michaelides mektubunda hediyesinin "Yunanistan halkının onurunu ve haysiyetini korumak için yorulmak bilmeyen kahramanca çabasını takdir etmek için" olduğunu yazarak, halkın onurunun ve haysiyetinin "güçlü 'dostları' tarafından çok fazla istismara uğradığını" söyleyerek "Kahrolsunlar" ifadelerini kullandı.

Mektup "Yoldaş Alexis, onur ve haysiyet mücadelemizin bayrağını dik tutun" ifadeleriyle son buluyor.