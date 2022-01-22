"Emekli maaşını almak için cesedi canlıymış gibi posta ofisine götürdüler"

T24 Dış Haberler

İrlanda'da iki kişinin bir cesedi, emekli maaşını almak için posta ofisine götürdüğü iddiası hakkında soruşturma başlatıldı.

Yerel medyada yer alan habere göre iki adam, cesedi posta ofisine soktu ve ölü emekli canlıymış gibi davrandı.

Posta ofisi çalışanları soru sormaya başlayınca şüphelilerin cesedi bırakıp kaçtığı belirtildi.

Polis, yaşananlarla ilgili detay paylaşmayacaklarını ancak konu hakkında soruşturma başlattıklarını bildirdi.

İrlanda ulusal kanalı RTE'nin haberine göre iki kişi posta ofisine girip isim vererek birinin emekli maaşını istedi. Çalışanlar, maaşı sadece emeklinin kendisinin alabileceğini belirtti. Kısa süre sonra iki kişinin 60 yaşlarında hareketsiz bir adamla geri döndüğü belirtildi.

The Irish Times'ın aktardığına göre posta ofisi çalışanları iki kişi tarafından ayakta tutulan adamın sağlık durumundan endişelenip sorular sormaya başladı.

İkilinin kaçmasından sonra cesedin yanına giden çalışanların adamın ölü olduğunu fark edince "şoke olduğu" belirtildi.