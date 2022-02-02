Emekli maaşına gelen zammını Erdoğan’a göndermek istedi: Çok fazla geldiği için koyacak yer bulamadım!

Konya’da emekli Kamil Sert, emekli maaşlarına yapılan zammı protesto etmek için ilginç bir yola başvurdu. Konya’da bir PTT’ye giderek maaşının zamlı kısmını Erdoğan’a göndermek isteyen Sert, “Maaş çok fazla geldiği için ben koyacak yer bulamadım. Cumhurbaşkanımıza bir kısmını gönderecektim ama PTT’den kabul etmediler. Verdikleri maaş hiçbir şeye yaramıyor. Kime yeter? Kendileri 100 bin liranın üstünde maaş alıyorlar ama bize gelince azıcık kaşığın ucuyla veriyorlar. İdare edemiyoruz, geçinemiyoruz. Allah’tan korksunlar biraz” dedi.

Sözcü’de yer alan habere göre, Kamil Sert, emekli maaşlarına yapılan zammın çok düşük kaldığını ve yetmediğini söyledi. “Emeklilere verilen maaşı çok buldum. Bir kısmını Cumhurbaşkanımıza gönderecektim” diyen Sert, “Postaneye girdiğimde, kağıtları doldurdum verdim. Cumhurbaşkanlığı makamına para göndermemizi kabul etmiyormuş. Maaş çok fazla geldiği için ben koyacak yer bulamadım. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kısmını gönderecektim, külliyede para koyacak çok büyük yerler var. Gönderecektim fakat postanede kabul etmediler” dedi.

"İdare edemiyoruz, geçinemiyoruz. Allah'tan korksunlar biraz"

Emekli maaşına yapılan düşük zammı protesto etmesinin gerekçelerini de sıralayan Kamil Sert, “Protesto etmemin sebebi, verdikleri maaş çok cüzi bir şey. Hiçbir şeye yaramıyor. Bir markete giriyorsun, 2-3 kalem bir şey alıyorsun 200 lira para veriyorsun. Kime yeter? Kendileri 100 bin liranın üstünde maaş alıyorlar ama bize gelince azıcık kaşığın ucuyla veriyorlar. İdare edemiyoruz, geçinemiyoruz. Allah'tan korksunlar biraz, Allah korkusu hiç yok mu yani? Konya milletvekilleri neredeler? Oy zamanı geldiğinde kapının eşiğini öper vatandaşın. Seçim bittikten sonra kazandıktan sonra giderler Ankara'ya, ondan sonra kimsenin yüzüne bakmazlar” ifadelerini kullandı.